Fantacalcio 2018-2019: non hai ancora fatto l’asta? Quotazioni, affari, consigli e possibili sorprese

Nel weekend è iniziata la Serie A 2018-2019, la prima giornata del campionato ha regalato grande spettacolo con la sofferta vittoria della Juventus sul Chievo nel giorno del debutto di Cristiano Ronaldo. il ruggito della Roma all’ultimo istante con una magia di Dzeko, il successo del Napoli nel big match contro la Lazio e il crollo dell’Inter col Sassuolo. Tanta carne al fuoco per un inizio scoppiettante anche di Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo al campionato e che prende spunto proprio da quanto succede sui campi del massimo campionato.

Il gioco è incominciato per chi ha deciso di fare la squadra in piena vacanza sotto l’ombrellone ma non tutti i magic allenatori sono già partiti: tanti appassionati se la sono infatti presa con comodo e inizieranno la stagione a partire dalle prossime giornate. C’è dunque ancora tutto il tempo per potere allestire la squadra, scegliere i giocatori migliori e fare l’asta con i propri amici magari approfittando anche delle informazioni arrivate dai risultati del primo fine settimane. OA Sport vi fornisce tutte le quotazioni dei giocatori della Serie A, vi consigli su affari e possibili sorprese e vi aiuta a formare la migliore squadra possibile con i budget a vostra disposizione in modo da poter vincere il torneo ed esultare davanti ai vostri rivali e amici.

CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL FANTACALCIO

CLICCA QUI PER I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI

ATALANTA

Certezze: Gomez, Zapata

Possibile sorpresa: Barrow, Reca

BOLOGNA

Certezze: Palacio, Falcinelli

Possibile sorpresa: Dijks, Pulcar, Santander

CAGLIARI

Certezze: Pavoletti, Sarna, Joao Pedro

Possibile sorpresa:

CHIEVO

Certezze: Giaccherini, Birsa

Possibile sorpresa: Stepinski, Sorrentino

EMPOLI

Certezze: La Gumina, Krunic

Possibile sorpresa: Zajc, Caputo

FIORENTINA

Certezze: Simeone, Chiesa

Possibile sorpresa: Pjaca, Veretout, Gerson

FROSINONE

Certezze: Soddimo, Ciofani

Possibile sorpresa: Goldaniga, Campbell

GENOA

OA non rinuncerebbe a…: Pandev, Piatek

Possibile sorpresa: Criscito, Hiljemark, Madeiros

INTER

Certezze: Icardi, Nainggolan, Perisic

Possibile sorpresa: Lautaro Martinez, De Vrij

JUVENTUS

Certezze: Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci

Possibile sorpresa: Emre Can, Bernardeschi

LAZIO

Certezze: Milinkovic-Savic, Immobile

Possibile sorpresa: Correa, Luis Alberto

MILAN

Certezze: Donnarumma, Higuain

Possibile sorpresa: Caldara, Bakayoko

NAPOLI

Certezze: Hamsik, Insigne, Mertens

Possibile sorpresa: Fabian Ruiz

PARMA

Certezze: Ciciretti, Inglese

Possibile sorpresa: Stulac, Bruno Alves, Gervinho

ROMA

Certezze: Dzeko, Pastore, Florenzi

Possibile sorpresa: Cristante, Kluivert

SAMPDORIA

Certezze: Quagliarella

Possibile sorpresa: Jankto, Defrel

SASSUOLO

Certezze: Boateng, Berardi, Mangani

Possibile sorpresa: Di Francesco, Magnanelli, Duncan

SPAL

Certezze: Antenucci, Petagna

Possibile sorpresa: Fares, Everton Luiz

TORINO

Certezze: Belotti, Zaza, Iago Falque

Possibile sorpresa: Djidji, Baselli

UDINESE

Certezze: Lasagna, Danilo, Behrami

Possibile sorpresa: Scuffet, Vizeu, De Paul













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com