Fantacalcio 2018-2019: le quotazioni e gli ultimi consigli per l’asta. Affari e possibili sorprese

Ultime ore decisive per tutti gli appassionati di Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A 2018-2019. Sabato 18 agosto inizierà il campionato e tutti i magic allenatori dovranno arrivare preparati all’appuntamento, fin dal primo istante non si dovrà sbagliare se si vorrà puntare alla vittoria del torneo. La Serie A incomincerà alle ore 18.00 con l’anticipo Chievo-Juventus, c’è tempo fino a ridosso dell’incontro per allestire la propria formazione, per schierare i migliori uomini, per acquistare i giocatori che si desiderano.

L’asta per il Fantacalcio 2018-2019 sarà uno dei momenti più importanti dell’intera stagione, si preannunciano grandi lotte con gli amici a suon di fantamilioni per accaparrarsi i giocatori di punta ma bisognerà anche fiutare le possibili sorprese e gli affari perché sono quelli che possono indirizzare un’intera stagione. Bisogna pensare ai bonus e ai malus che un giocatore può portare, al contributo effettivo che può garantirci.

OASport vi fornisce i migliori consigli per l’asta decisiva, tutte le quotazioni dei giocatori e le impressioni su affari e possibili sorprese per il Fantacalcio 2018-2019. Il campionato sta per incominciare, fatevi trovare pronti e vincenti con la vostra squadre delle meraviglie.

ATALANTA

FORMAZIONE TITOLARE: Berisha; Mancini, Toloi, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Reca; Ilicic, Gomez, Zapata.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Gomez, Zapata, Berisha, Ilicic

Scommesse e possibili sorprese: Barrow, Reca, Hateboer, de Roon.

BOLOGNA

FORMAZIONE TITOLARE: Skorupski; Gonzalez, De Maio, Helander, Pulgar; Mbaye, Dzemaili, Poli, Dijks; Falcinelli, Santander.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Palacio, Dzemaili

Scommesse e possibili sorprese: Falcinelli, Dijks, Skorupski

CAGLIARI

FORMAZIONE TITOLARE: Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli; Lykogiannis; Castro, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias, Pavoletti.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Pavoletti, Joao Pedro

Scommesse e possibili sorprese: Srna, Castro

CHIEVO

FORMAZIONE TITOLARE: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic; Birsa, Stepinski, Giaccherini.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Birsa, Giaccherini

Scommesse e possibili sorprese: Cacciatore, Giaccherini, Radovanovic

EMPOLI

FORMAZIONE TITOLARE: Fulignati; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Brighi, Bennacer, Krunic; La Gumina, Zajc, Caputo.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Krunic, La Gumina

Scommesse e possibili sorprese: Zajc, Caputo, Maietta

FIORENTINA

FORMAZIONE TITOLARE: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Gerson, Veretout, Dabo; Chiesa, Pjaca, Simeone.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Simeone, Chiesa, Pjaca

Scommesse e possibili sorprese: Gerson, Veretout, Saponara

FROSINONE

FORMAZIONE TITOLARE: Sportiello; Zampano, Goldaniga, Krajnc, Hallfredsson; Ghiglione, Chibsah, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Ciano

Scommesse e possibili sorprese: Cristeiig, Perica, Hallfredsson

GENOA

FORMAZIONE TITOLARE: Marchetti; Romulo, Spolli, Criscito; Bessa, Sandro, Hiljemark; Pandev, Kouame, Piatek.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Pandev, Cristico

Scommesse e possibili sorprese: Piatek, Sandro, Romulo

INTER

FORMAZIONE TITOLARE: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini, Nainggolan; Keita, Icardi, Perisic.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Icardi, Perisic, Nainggolan

Scommesse e possibili sorprese: Lautaro Martinez, Asamoah, De Vrij

JUVENTUS

FORMAZIONE TITOLARE: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Pjanic; Dybala, Douglas Costa, Ronaldo.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci

Scommesse e possibili sorprese: Emre Can, Pjanic, Cancelo

LAZIO

FORMAZIONE TITOLARE: Strakosha; Acerbi, Bastos, Radu, Lucas Leiva; Marusic, Berisha, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile-Luis Alberto.

Consigli per il Fantalcalcio:

Certezze: Milinkovic-Savic, Immobile

Scommesse e possibili sorprese: Berisha, Lulic, Acerbi

MILAN

FORMAZIONE TITOLARE: Donnarumma; Conti, Caldara, Romagnoli, Strinic; Kessie, Biglia, Bakayoko/Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Higuain, Donnarumma

Scommesse e possibili sorprese: Bakayoko, Caldara, Calhanoglu

NAPOLI

FORMAZIONE TITOLARE: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski, Hamsik; Verdi, Insigne, Mertens.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Mertens, Insigne, Hamsik

Scommesse e possibili sorprese: Zielinski, Verdi, Meret

PARMA

FORMAZIONE TITOLARE: Sepe; Gazzola, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Scozzarella, Stulac; Biabiany, Ceravolo, Gervinho

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Gervinho, Biabiany

Scommesse e possibili sorprese: Ceravolo, Bruno Alves, Rigoni

ROMA

FORMAZIONE TITOLARE: Olsen; Florenzi, Marcano, Manolas, Kolarov; N’Zonzi, Pastore, Strootman; Under, Dzeko, Kluivert.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Pastore, Dzeko

Scommesse e possibili sorprese: N’Zonzi, Kluivert, Marcano

SAMPDORIA

FORMAZIONE TITOLARE: Audero, Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Linetty, Praet, Jankto; Defrel, Ramirez, Quagliarella.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Quagliarella, Defrel

Scommesse e possibili sorprese: Jankto, Colley, Kownacki, Praet

SASSUOLO

FORMAZIONE TITOLARE: Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Peluso; Magnanelli, Boateng, Sensi; Berardi, Di Francesco, Babacar.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Boateng, Berardi

Scommesse e possibili sorprese: Di Francesco, Lirola, Magnanelli

SPAL

FORMAZIONE TITOLARE: Gomis; Felipe, Cionek, Vicari, Everton Luiz; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.

Consigli per il Fantacalcio:

Certezze: Antenucci, Petagna

Scommesse e possibili sorprese: Fares, Everton Luiz, Paloschi, Lazzari

TORINO

FORMAZIONE TITOLARE: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic, Belotti.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Belotti, Iago Falque

Scommesse e possibili sorprese: Niang, Izzo, Baselli, Sirigu

UDINESE

FORMAZIONE TITOLARE: Musso; Larsen, Angella, Nuytinck, Samir; Mandragora, Behrami; De Paul, Barak, Pussetto; Lasagna.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: De Paul, Lasagna

Scommesse e possibili sorprese: Behrami, Pussetto, Mandragora













