Listone Fantacalcio 2023-2024: quanto costano i giocatori dopo la terza giornata di Serie A, i nuovi valori per chi deve fare ancora l’asta

Si è chiusa la terza giornata di Serie A e, con la sosta per le Nazionali all’orizzonte con conseguente weekend di stop del campionato, in molte leghe è tempo di fare l’asta di riparazione o addirittura la principale, per quanti hanno atteso la chiusura dei principali mercati europei, nonostante la variabile Arabia Saudita (e non solo) rimanga sul tavolo.

L’ultimo turno di campionato ha confermato Lautaro Martinez come grande protagonista e uno dei principali candidati ad essere il capocannoniere della Serie A, grazie alla doppietta realizzata contro la Fiorentina.

Un giocatore attorno a cui si sta creando molto hype è Nikola Krstovic del Lecce, in gol anche contro la Salernitana, mentre un’altra chiamata interessante potrebbe essere Jesper Karlsson del Bologna.

Con gli ultimi movimenti di mercato, diventa ancora più appetibile Duvan Zapata, nuovo centravanti di un Torino che però si sta confermando – al netto dello svarione contro il Milan – una formazione su cui puntare anche in chiave difensiva.

Risolta anche la situazione relativa a Domenico Berardi, rimasto al Sassuolo e già autore di una doppietta, come Gianluca Scamacca che alla prima da titolare con l’Atalanta ha timbrato due volte.

Ecco come sono cambiate le quotazioni dei giocatori dopo la terza giornata del campionato.

