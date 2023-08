Lista giocatori Fantacalcio 2023-2024: i ruoli, i valori e quanto costano. La guida per l’asta

Si avvicina l’inizio della prossima Serie A, ma c’è ancora qualche giorno utile per allestire o ritoccare la propria rosa al Fantacalcio.

Occorrerà valutare bene se puntare ad una rosa equilibrata o se piuttosto optare per un undici titolare di grande valore sfruttando poi i cambi concessi dal regolamento (dove previsti) per sostituire giocatori con lunghe squalifiche o infortuni, o semplicemente dal rendimento sottotono.

Attenzione andrà posta anche ai bonus in difesa: non tutte le leghe private prevedono modificatore e imbattibilità, un motivo in più per pensare di poter risparmiare qualcosa in questi ruoli. Se presenti, rimangono opzioni interessanti per fare punti.

Grande interesse suscitano sempre i trequartisti o gli esterni d’attacco listati come centrocampisti: è il caso, ad esempio, di Strefezza del Lecce, ma anche di Chukwueze del Milan, di Chiesa della Juventus e di Felipe Anderson della Lazio.

In attacco, infine, accanto ai big, sarà fondamentale trovare punte magari di seconda fascia che possano completare al meglio il reparto garantendo minuti e bonus.

Di seguito la lista completa con tutti i giocatori del Listone del Fantacalcio e i relativi valori.

LISTONE FANTACALCIO 2023/2024: LA DIVISIONE RUOLO PER RUOLO

PORTIERI

ADAMONIS M LAZ 1

ARESTI S CAG 1

BAGNOLINI N BOL 1

BERARDI A VER 1

BLEVE M LEC 1

BOER P ROM 1

BRANCOLINI F LEC 1

CAPRILE E EMP 23

CARNESECCHI M ATA 27

CEROFOLINI M FIO 1

CHRISTENSEN O FIO 1

CONSIGLI A SAS 19

COSTIL B SAL 1

CRAGNO A SAS 2

DI GENNARO R INT 1

DI GREGORIO M MON 26

FALCONE W LEC 22

FIORENZA M TOR 1

FIORILLO V SAL 1

FURLANETTO A LAZ 1

GEMELLO L TOR 1

GOLLINI P NAP 1

GORI S MON 1

IDASIAK H NAP 1

LAMANNA E MON 1

LEALI N GEN 1

MAIGNAN M MIL 43

MARTINEZ J GEN 22

MAXIMIANO L LAZ 1

MERET A NAP 42

MILINKOVIC V TOR 25

MIRANTE A MIL 1

MONTIPO’ L VER 18

MUSSO J ATA 2

OCHOA G SAL 25

PADELLI D UDI 1

PEGOLO G SAS 1

PERILLI S VER 1

PERIN M JUV 3

PERISAN S EMP 1

PIANA E UDI 1

PINSOGLIO C JUV 1

POPA M TOR 1

PROVEDEL I LAZ 40

RADUNOVIC B CAG 21

RAVAGLIA F BOL 1

ROSSI F ATA 1

RUI PATRICIO ROM 35

SCUFFET S CAG 1

SEPE L SAL 1

SILVESTRI M UDI 23

SKORUPSKI L BOL 24

SOMMARIVA D GEN 1

SPORTIELLO M MIL 1

SVILAR M ROM 1

SZCZESNY W JUV 41

TERRACCIANO P FIO 26

TURATI S FRO 21

ŠTUBLJAR L EMP 1

DIFENSORI

ABANKWAH J UDI 1

ACERBI F INT 24

ALEX SANDRO L JUV 22

ALTARE G CAG 14

AMEY W BOL 1

AMIONE B VER 8

ANTOV V MON 8

AUGELLO T CAG 19

AZZI P CAG 13

BAKKER M ATA 25

BAKOUNE A MIL 1

BALLO TOURE F MIL 9

BANI M GEN 18

BARTESAGHI D MIL 1

BASCHIROTTO F LEC 26

BASTONI A INT 32

BAYEYE B TOR 3

BELLANOVA R TOR 15

BETTELLA D MON 7

BEUKEMA S BOL 17

BIJOL J UDI 23

BINKS L BOL 1

BIRAGHI C FIO 25

BIRASCHI D GEN 12

BIRINDELLI S MON 15

BISSECK Y INT 10

BONIFAZI K BOL 6

BONUCCI L JUV 21

BRADARIC D SAL 22

BREMER G JUV 36

BRONN D SAL 11

BUONGIORNO A TOR 26

CABAL J VER 10

CACACE L EMP 13

CALABRIA D MIL 30

CALDARA M MIL 9

CALDIROLA L MON 17

CAMBIASO A JUV 17

CAPRADOSSI E CAG 6

CARBONI A MON 14

CARBONI F MON 6

CARLOS AUGUSTO MON 35

CASALE N LAZ 23

CECCHERINI F VER 14

CELIK Z ROM 20

CITTADINI G MON 11

COPPOLA D VER 6

CUADRADO J INT 26

DANILIUC F SAL 15

DANILO – JUV 37

DARMIAN M INT 22

DAWIDOWICZ P VER 14

DE SCIGLIO M JUV 15

DE SILVESTRI L BOL 14

DE VRIJ S INT 19

DE WINTER K JUV 8

DEMIRAL M ATA 18

DERMAKU K LEC 3

DI LORENZO G NAP 38

DI PARDO A CAG 4

DIMARCO F INT 41

DJIDJI K TOR 18

DJIMSITI B ATA 20

DODO FIO 27

DOIG J VER 19

DORGU P LEC 1

DOSSENA A CAG 15

DRAGUSIN R GEN 20

DUMFRIES D INT 33

EBOSELE F UDI 14

EBOSSE E UDI 8

EBUEHI T EMP 19

EHIZIBUE K UDI 17

ERLIC M SAS 16

FARAONI D VER 29

FARES M LAZ 10

FAZIO F SAL 13

FERRARI G SAS 18

FERREIRA J UDI 7

FLAMINGO R SAS 10

FLORENZI A MIL 14

GALLO A LEC 13

GATTI F JUV 14

GENDREY V LEC 15

GILA M LAZ 8

GOLDANIGA E CAG 8

GONZALEZ F JUV 6

GOSENS R INT 22

GUNTER K VER 12

GYOMBER N SAL 15

HATEBOER H ATA 15

HEFTI S GEN 15

HERNANDEZ T MIL 45

HIEN I VER 17

HYSAJ E LAZ 16

ISMAJLI A EMP 15

IZZO A MON 19

JESUS J NAP 13

KABASELE C UDI 15

KALAJ S FRO 8

KALULU P MIL 27

KAMARA H UDI 13

KAMENOVIC D LAZ 3

KARSDORP R ROM 19

KJAER S MIL 24

KLITTEN L FRO 8

KOLASINAC S ATA 19

KREMENOVIC M FRO 5

KRISTENSEN R ROM 18

KUMBULLA M ROM 12

KYRIAKOPOULOS G MON 16

LAZARO V INT 14

LAZZARI M LAZ 18

LLORENTE D ROM 18

LOVATO M SAL 10

LUCUMI J BOL 19

LUPERTO S EMP 16

LYKOGIANNIS C BOL 15

MAGNANI G VER 12

MANCINI G ROM 29

MARCHIZZA R FRO 10

MARI P MON 20

MARIO RUI S NAP 24

MARTIN A GEN 19

MARTINEZ QUARTA L FIO 19

MARUSIC A LAZ 19

MASINA A UDI 13

MATTURRO A GEN 1

MAZZOCCHI P SAL 27

MILENKOVIC N FIO 26

MINA Y FIO 17

MISSORI F SAS 4

MONTERISI I FRO 5

N’GUESSAN A TOR 1

NDICKA E ROM 27

OBERT A CAG 7

OKOLI C ATA 6

OLIVERA M NAP 21

OSTIGARD L NAP 12

OYONO A FRO 14

PAJAC M GEN 10

PALOMINO J ATA 13

PARISI F FIO 26

PATRIC P LAZ 12

PAZ Y SAS 6

PELLEGRINI L JUV 15

PEREIRA P MON 13

PEREZ N UDI 21

PEZZELLA G EMP 15

PIROLA L SAL 15

PONGRACIC M LEC 14

POSCH S BOL 33

RANIERI L FIO 7

RODRIGUEZ R TOR 23

ROMAGNOLI A LAZ 26

ROMAGNOLI S FRO 9

RRAHMANI A NAP 31

RUAN T SAS 9

RUEGG K VER 6

RUGANI D JUV 10

RUGGERI M ATA 7

SABELLI S GEN 19

SAMBIA J SAL 12

SAMPIRISI M MON 11

SCALVINI G ATA 23

SCHUURS P TOR 25

SINGO W TOR 22

SMAJLOVIC Z LEC 2

SMALLING C ROM 35

SOPPY B ATA 9

SOSA J BOL 9

SOUMAORO A BOL 8

SPINAZZOLA L ROM 32

STOJANOVIC P EMP 13

SZYMINSKI P FRO 11

TERRACCIANO F VER 9

THIAW M MIL 26

TOLJAN J SAS 12

TOLOI R ATA 24

TOMORI F MIL 28

TONELLI L EMP 9

VASQUEZ J GEN 15

VENUTI L LEC 13

VINA M SAS 10

VITI M SAS 12

VOGLIACCO A GEN 15

VOJVODA M TOR 20

WALUKIEWICZ S EMP 11

ZANOLI A NAP 12

ZAPPA G CAG 16

ZAPPACOSTA D ATA 29

ZEMURA J UDI 11

ZIMA D TOR 11

ZORTEA N ATA 10

CENTROCAMPISTI

ADLI Y MIL 14

ADOPO N ATA 8

AEBISCHER M BOL 14

AGOUME L INT 6

AKPA AKPRO J LAZ 14

AMRABAT S FIO 23

ANDERSON F LAZ 47

ANGUISSA A NAP 36

AOUAR H ROM 34

ARAMU M GEN 21

ARTHUR FIO 16

ASLLANI K INT 16

BADELJ M GEN 19

BAJRAMI N SAS 33

BALDANZI T EMP 32

BALDURSSON A BOL 1

BARAK A FIO 31

BARELLA N INT 49

BARRENECHEA E JUV 4

BASIC T LAZ 17

BENASSI M FIO 11

BENNACER I MIL 32

BERISHA M LEC 1

BERTINI M LAZ 1

BLIN A LEC 18

BOHINEN E SAL 20

BOLOCA D SAS 18

BONAVENTURA G FIO 35

BONDO W MON 10

BOVE E ROM 16

BRESCIANINI M FRO 12

CAJUSTE J NAP 13

CALHANOGLU H INT 46

CAMARA E UDI 5

CANCELLIERI M LAZ 15

CANDREVA A SAL 42

CASTROVILLI G FIO 25

CATALDI D LAZ 19

CEIDE E SAS 10

CHIESA F JUV 44

CHUKWUEZE S MIL 40

CIURRIA P MON 34

COLPANI A MON 23

CORFITZEN J LEC 1

COULIBALY L SAL 20

COULIBALY M SAL 18

CRISTANTE B ROM 30

CROCIATA G EMP 12

D’ALESSANDRO M MON 17

DE KETELAERE C MIL 28

DE ROON M ATA 28

DEIOLA A CAG 22

DEMME D NAP 14

DOMINGOS QUINA Q UDI 9

DOMINGUEZ N BOL 27

DUDA O VER 24

DUNCAN A FIO 22

EDERSON ATA 26

EL AZZOUZI O BOL 7

ELMAS E NAP 30

FABBIAN G INT 15

FAGIOLI N JUV 29

FAZZINI J EMP 12

FERGUSON L BOL 40

FOLORUNSHO M NAP 2

FRATTESI D INT 38

FRENDRUP M GEN 24

GAETANO G NAP 19

GAGLIARDINI R MON 18

GALDAMES P GEN 10

GARRITANO L FRO 26

GINEITIS G TOR 5

GONZALEZ J LEC 16

GRASSI A EMP 16

HAAS N EMP 10

HARROUI A FRO 14

HELGASON T LEC 9

HENDERSON L EMP 16

HENRIQUE M SAS 26

HONGLA M VER 11

HRUSTIC A VER 13

IERVOLINO A SAL 1

ILIC I TOR 30

ILING-JUNIOR S JUV 6

ILKHAN E TOR 7

ILSANKER S GEN 12

INFANTINO G FIO 11

JAGIELLO F GEN 20

JANKTO J CAG 17

JONY R LAZ 6

KAMADA D LAZ 33

KASTANOS G SAL 21

KOOPMEINERS T ATA 50

KOSTIC F JUV 38

KOURFALIDIS C CAG 8

KOVALENKO V ATA 14

KRUNIC R MIL 24

KUJABI K FRO 4

LAZOVIC D VER 34

LELLA N CAG 4

LINETTY K TOR 17

LIPANI L GEN 1

LISTKOWSKI M LEC 8

LOBOTKA S NAP 34

LOCATELLI M JUV 32

LOFTUS-CHEEK R MIL 33

LOPEZ M SAS 27

LOVRIC S UDI 36

LUIS ALBERTO R LAZ 52

LULIC K FRO 15

MACHIN J MON 17

MAGGIORE G SAL 19

MAKOUMBOU A CAG 19

MALEH Y LEC 11

MANCOSU M CAG 34

MANDRAGORA R FIO 27

MARCOS ANTONIO – LAZ 16

MARIN R EMP 26

MATIC N ROM 31

MAZZITELLI L FRO 21

MCKENNIE W JUV 25

MESSIAS J MIL 29

MIRANCHUK A ATA 35

MIRETTI F JUV 16

MKHITARYAN H INT 34

MORO N BOL 20

MUHAMETI E ATA 1

MUSAH Y MIL 22

NANDEZ N CAG 28

NICOLUSSI CAVIGLIA H JUV 14

OBIANG P SAS 10

ORISTANIO G CAG 14

PAFUNDI S UDI 5

PASALIC M ATA 36

PELLEGRINI L ROM 45

PESSINA M MON 36

POBEGA T MIL 22

POGBA P JUV 35

PRASZELIK M VER 2

PYYHTIA N BOL 1

RABIOT A JUV 46

RADONJIC N TOR 29

RAFIA H LEC 12

RAMADANI Y LEC 15

RANOCCHIA F EMP 14

REIJNDERS T MIL 29

RICCI S TOR 28

ROG M CAG 12

ROVELLA N JUV 25

SABIRI A FIO 30

SAELEMAEKERS A MIL 25

SAMARDZIC L UDI 39

SAMEK D LEC 2

SAPONARA R VER 25

SCHOUTEN J BOL 24

SENSI S INT 24

SOULE M JUV 12

STREFEZZA G LEC 39

STROOTMAN K GEN 17

SULEMANA S CAG 5

TAMEZE A TOR 26

THORSBY M GEN 14

THORSTVEDT K SAS 23

VALOTI M MON 16

VECINO M LAZ 19

VIGNATO E BOL 16

VIGNATO S MON 17

VIOLA N CAG 12

VOLPATO C SAS 12

WALACE UDI 19

WEAH T JUV 22

ZAKARIA D JUV 22

ZALEWSKI N ROM 25

ZARRAGA O UDI 10

ZEDADKA K NAP 3

ZERBIN A NAP 17

ZIELINSKI P NAP 45

ATTACCANTI

ABRAHAM T ROM 67

AKE M JUV 1

ALMQVIST P LEC 10

ALVAREZ A SAS 27

ANTISTE J SAS 14

ARNAUTOVIC M BOL 55

BAEZ J FRO 14

BANDA L LEC 24

BARROW M BOL 35

BELOTTI A ROM 28

BERARDI D SAS 72

BETO – UDI 52

BIDAOUI S FRO 18

BONAZZOLI F VER 26

BORRELLI G FRO 12

BOTHEIM E SAL 31

BRAAF J VER 14

BREKALO J FIO 21

BRENNER S UDI 19

CABRAL A FIO 47

CAMBIAGHI N ATA 25

CANGIANO G BOL 1

CAPRARI G MON 41

CAPUTO F EMP 43

CARBONI V MON 4

CASO G FRO 30

CASTELLANOS V LAZ 36

CEESAY A LEC 38

CODA M GEN 44

COLLEY E ATA 11

COLOMBO L MIL 24

CORREA J INT 29

CUNI M FRO 7

DANY MOTA M MON 34

DEFREL G SAS 20

DEULOFEU G UDI 49

DI FRANCESCO F LEC 28

DIA B SAL 63

DIAW D MON 15

DJURIC M VER 24

DYBALA P ROM 73

EKONG E EMP 3

EKUBAN C GEN 18

EL SHAARAWY S ROM 40

ESPOSITO S INT 15

FAVILLI A GEN 15

GIROUD O MIL 59

GONZALEZ D LAZ 3

GONZALEZ N FIO 42

GUDMUNDSSON A GEN 31

GYASI E EMP 18

HENRY T VER 34

HOJLUND R ATA 61

IKONE J FIO 36

IMMOBILE C LAZ 86

JOVIC L FIO 39

KALLON Y VER 12

KARAMOH Y TOR 25

KEAN M JUV 28

KOKORIN A FIO 10

KOUAME C FIO 29

KRISTOFFERSEN J SAL 2

KVARATSKHELIA K NAP 74

KVERNADZE G FRO 14

LAPADULA G CAG 46

LASAGNA K VER 25

LATTE LATH E ATA 10

LAURIENTE A SAS 44

LAZETIC M MIL 2

LEAO R MIL 75

LOOKMAN A ATA 54

LOZANO H NAP 40

LUCCA L UDI 18

LUVUMBO S CAG 31

MALDINI D EMP 16

MARIC M MON 6

MARTINEZ L INT 88

MBOULA J VER 15

MILIK A JUV 42

MULATTIERI S SAS 25

MURIEL L ATA 37

NGONGE C VER 31

NZOLA M FIO 45

OKAFOR N MIL 39

ORIGI D MIL 27

ORSOLINI R BOL 45

OSIMHEN V NAP 90

PAVOLETTI L CAG 17

PEDRO – LAZ 38

PELLEGRI P TOR 23

PETAGNA A MON 38

PICCOLI R EMP 22

PINAMONTI A SAS 34

PJACA M JUV 15

POLITANO M NAP 34

PULISIC C MIL 46

PUSCAS G GEN 18

RASPADORI G NAP 37

RETEGUI M GEN 53

ROMERO L MIL 13

SALCEDO E INT 12

SANABRIA A TOR 60

SCAMACCA G ATA 55

SECK D TOR 10

SELVINI A FRO 1

SHOMURODOV E CAG 24

SHPENDI S EMP 13

SIMEONE G NAP 39

SIMY – SAL 17

SOLBAKKEN O ROM 21

SOTTIL R FIO 18

SUCCESS I UDI 29

THAUVIN F UDI 26

THURAM M INT 52

TOURE E ATA 35

TRAORE C MIL 1

VALENCIA D SAL 16

VAN HOOIJDONK S BOL 8

VERDI S TOR 33

VIVALDO S UDI 1

VLAHOVIC D JUV 84

VORLICKY L ATA 1

YALÇIN G GEN 18

YEBOAH K GEN 14

ZACCAGNI M LAZ 59

ZAPATA D ATA 58

ZIRKZEE J BOL 24

Foto: LaPresse