Chi prendere al fantacalcio? Certezze, scommesse, chi evitare. L’analisi squadra per squadra

Si avvicina l’inizio della Serie A e di conseguenza del Fantacalcio. Con gli ultimi giorni per fare l’asta o comporre la propria rosa, ecco una panoramica sulla situazione delle 20 squadre di Serie A con i consigli su chi prendere, chi evitare e su chi scommettere nel prossimo campionato.

LE INDICAZIONI SQUADRA PER SQUADRA PER IL FANTACALCIO

Atalanta: I bergamaschi si sono mossi con oculatezza sul mercato, rinforzando la batteria di esterni grazie a giocatori duttili come Bakker e Kolasinac che rappresentano un upgrade rispetto a Maehle, ceduto al Wolfsburg. In avanti, meglio evitare Muriel, anche in odore di cessione, così come Koopmeiners che, qualora restasse in nerazzurro, sarebbe una garanzia. In avanti attenzione naturalmente a Scamacca e a Touré.

Bologna: Con la partenza di Marko Arnautovic si aprirà ancora più spazio per Joshua Zirkzee che appare pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Bologna di Thiago Motta. Tommaso Corazza, dopo la convincente prova con tanto di gol in Coppa Italia, potrebbe rivelarsi una buona scommessa low cost, mentre Lorenzo De Silvestri sembra poter entrare solo in caso di emergenza. Lewis Ferguson e Nico Dominguez rappresentano altri due nomi di affidamento.

Cagliari: Zito Luvumbo e Gaetano Oristanio potrebbero essere la coppia d’attacco dei rossoblù, con il secondo che è anche listato come centrocampista e rappresenta un’ottima opportunità come sorpresa dei sardi. Altri profili interessanti potrebbero essere Tommaso Augello e Gabriele Zappa, i due terzini, mentre Simone Scuffet partirà alle spalle di Boris Radunovic.

Empoli: I toscani hanno dovuto salutare diversi protagonisti della passata stagione, rientrati dai prestiti, ma potranno contare ancora su Sebastiano Luperto che guiderà ancora la difesa di Paolo Zanetti. La scommessa in casa azzurra è Filippo Ranocchia, chiamato ad affiancare (o a sostituire) la stella Tommaso Baldanzi, mentre tra i centrocampisti Alberto Grassi è forse la scelta meno conveniente.

Fiorentina: Giacomo Bonaventura sembra essere chiamato a ricoprire ancora una volta un ruolo da protagonista, non così il nuovo acquisto Fabiano Parisi che potrebbe trovare la strada bloccata da Cristiano Biraghi, capitano e tiratore scelto dei viola. Molte le scommesse che si potrebbero fare in casa toscana, ma la più intrigante è quella di Lucas Beltran.

Frosinone: I ciociari ripartono da Eusebio Di Francesco in panchina e si giocano numerose scommesse: in questo contesto l’esperienza di Simone Romagnoli in difesa potrebbe rappresentare un plus, ma si potrebbe puntare su Riccardo Marchizza che appare pronto a ritagliarsi uno spazio importante nella massima serie. Tra le scommesse, attenzione a Marco Brescianini che potrebbe regalare sorprese in positivo, mentre Jaime Baez rischia di scalare presto in fondo alle gerarchie gialloazzurre.

Genoa: Il grande colpo del Grifone è senz’altro Mateo Retegui che è anche il giocatore su cui puntare con decisione: le fortune dei liguri passeranno dai suoi gol. Tra le scommesse, Alessandro Vogliacco potrebbe rappresentare una chiamata low cost e ritagliarsi uno spazio importante, mentre il portiere Josep Martinez rappresenta un rischio.

Inter: In casa nerazzurra Federico Dimarco è un giocatore di sicuro rendimento con annessi bonus, mentre l’incertezza legata al partner di Lautaro Martinez potrebbe vedere sbocciare il figlio d’arte Marcus Thuram. Non convince, invece, la scelta di puntare su Yann Sommer come portiere titolare.

Juventus: Adrien Rabiot, sempre più responsabilizzato, è l’emblema della Juventus di Massimiliano Allegri: le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con il calcio voluto dal tecnico livornese. In questo contesto tattico, anche Timothy Weah potrebbe rappresentare una buona scommessa, mentre Alex Sandro sembra aver imboccato una parabola discendente.

Lazio: Mattia Zaccagni è chiamato a confermarsi trascinatore della fase offensiva della Lazio, ma sembra essere una buona chiamata anche in questa stagione dopo l’exploit dell’ultimo campionato. Curiosità accompagna Daichi Kamada che con la guida di Maurizio Sarri potrebbe diventare un fattore. Da evitare Manuel Lazzari che non sembra a suo agio nello spartito tattico biancoceleste.

Lecce: Pontus Almqvist è stato il grande protagonista del precampionato dei salentini e, insieme a Gabriel Strefezza, potrebbe rappresentare una buona soluzione per l’attacco dei fantallenatori. Non così Assan Ceesay che non ha convinto nella passata stagione. Una sorpresa potrebbe essere rappresentata da Hamza Rafia.

Milan: Mike Maignan è la chiamata più sicura possibile nello scacchiere rossonero: il francese è forse il miglior portiere del campionato e porta anche bonus. Tijani Reijnders, tra i nuovi acquisti, è forse la scommessa più intrigante, considerando che Christian Pulisic è più conosciuto per quanto chiamato alla consacrazione definitiva dopo stagioni travagliate. Non convince, almeno in ottica Fantacalcio, Ruben Loftus-Cheek che non sembra avere in canna molti bonus.

Monza: Patrick Ciurria è stata la grande sorpresa dei brianzoli nella passata stagione e si candida ad essere ancora determinante nello scacchiere di Raffaele Palladino, così come Andrea Colpani che sta prendendo sempre più minuti e influenza. Samuele Birindelli, al contrario, sembra essere scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico biancorosso.

Napoli: Anche Rudi Garcia sembra affidarsi ancora a Giovanni Di Lorenzo, punto fermo dei partenopei e dei fantallenatori. Chi potrebbe sorprendere, accanto a nomi altisonanti come quelli di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, è Giacomo Raspadori che con Rudi Garcia potrebbe esplodere, infortuni permettendo. Jens Cajuste, invece, non sembra poter dare un apporto significativo in termini di bonus fantacalcistici.

Roma: Nonostante l’elevato rischio infortuni, Paulo Dybala continua a rappresentare una chiamata sicura: attorno a lui gira tutta la fase offensiva di una Roma ancora a caccia di una punta, tanto che sarebbe sconsigliabile puntare le proprie fiche su Andrea Belotti. Houassem Aouar potrebbe invece rivelarsi una piacevole sorpresa.

Salernitana: Antonio Candreva è la certezza a cui si aggrappa Paulo Sousa, ancora più di Boulaye Dia. L’ex Lazio e Inter, infatti, è rinato con il tecnico portoghese che sembra aver cambiato anche il destino di Grigoris Kastanos che ha avuto minuti importanti con Sousa. In difesa, invece, sia Lorenzo Pirola che soprattutto Matteo Lovato hanno palesato qualche difficoltà, ma è Giulio Maggiore ad essere finito fuori dai radar anche per qualche acciacco fisico.

Sassuolo: Samuele Mulattieri potrebbe panchinare Andrea Pinamonti: si gioca su questo dualismo tra giovani italiani usciti dall’Inter il peso dell’attacco neroverde, con il primo che sembra in rampa di lancio e il secondo giù di tono dopo l’ultima stagione. Il ritorno in Italia di Mattia Viti potrebbe essere un’occasione per Alessio Dionisi e per molti fantallenatori.

Torino: Potrebbe essere finalmente l’anno di Pietro Pellegri, martoriato dai problemi fisici, ma che in granata – a patto di trovare continuità – potrebbe finalmente sbocciare: per questo rimane una scommessa. Il nuovo acquisto Raoul Bellanova, invece, è pronto a prendersi la fascia destra, mentre Adrien Tameze sembra chiuso in mezzo al campo.

Udinese: Jaka Bijol la sicurezza su cui Andrea Sottil costruirà la propria retroguardia e i fantallenatori potrebbero seguirne l’esempio. Lo sloveno ha buoni voto e il vizio di piazzare qualche bonus. Lorenzo Lucca è invece la grande scommessa bianconera, mentre Isaac Success andrebbe evitato: tanto lavoro, ma poca resa in termini di gol e assist.

Verona: Riccardo Saponara è il giocatore su cui puntare in casa gialloblù: insieme a Cyril Ngonge è chiamato a fare la differenza nell’attacco scaligero. In difesa, Diego Coppola potrebbe essere un buon outsider, mentre Lorenzo Montipò è atteso da un’altra stagione complicata e non ha sempre convinto nello scorso campionato.

CHI PRENDERE, CHI EVITARE E SU CHI SCOMMETTERE AL FANTACALCIO

ATALANTA

Chi prendere : Koopmeiners

La scommessa : Kolasinac

Chi evitare : Muriel

Chi prendere : Zirkzee

La scommessa : Corazza

Chi evitare : De Silvestri

Chi prendere : Luvumbo

La scommessa : Oristanio

Chi evitare : Scuffet

Chi prendere : Baldanzi

La scommessa : Ranocchia

Chi evitare : Grassi

Chi prendere : Bonaventura

La scommessa : Beltran

Chi evitare : Parisi

Chi prendere : Marchizza

La scommessa : Brescianini

Chi evitare : Baez

Chi prendere : Retegui

La scommessa : Vogliacco

Chi evitare : Martinez

Chi prendere : Dimarco

La scommessa : Thuram

Chi evitare : Sommer

Chi prendere : Rabiot

La scommessa : Weah

Chi evitare : Alex Sandro

Chi prendere : Zaccagni

La scommessa : Kamada

Chi evitare : Lazzari

Chi prendere : Almqvist

La scommessa : Rafia

Chi evitare : Ceesay

Chi prendere : Maignan

La scommessa : Reijnders

Chi evitare : Loftus-Cheek

Chi prendere : Ciurria

La scommessa : Colpani

Chi evitare : Birindelli

Chi prendere : Di Lorenzo

La scommessa : Raspadori

Chi evitare : Cajuste

Chi prendere : Dybala

La scommessa : Aouar

Chi evitare : Belotti

Chi prendere : Candreva

La scommessa : Kastanos

Chi evitare : Maggiore

Chi prendere : Mulattieri

La scommessa : Viti

Chi evitare : Pinamonti

Chi prendere : Bellanova

La scommessa : Pellegri

Chi evitare : Tameze

Chi prendere : Bijol

La scommessa : Lucca

Chi evitare : Success

Chi prendere: Saponara

La scommessa: Coppola

Chi evitare: Montipò

Foto: LiveMedia/Nicolas Morassutti