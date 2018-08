Fantacalcio 2018-2019: le possibili sorprese, le scommesse per l’asta. Costo ridotto ma bonus assicurati

Mancano poche ore all’inizio della Serie A 2018-2019 che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Cresce l’attesa per l’inizio del massimo campionato italiano ma anche per il Fantacalcio, il celebre fantasy game che si svolge in parallelo alle partite reali: alcuni magic allenatori sono ancora indecisi sulla squadra da schierare in campo e su quali giocatori puntare per vincere il torneo. Momenti roventi anche per le ultime aste tra amici, sarà battaglia vera per accaparrarsi i migliori uomini in circolazione magari spendendo il meno possibile ma spesso il Fantacalcio si vince con le seconde linee, con quelle sorprese su cui pochi hanno scommesso e che poi hanno fatto la differenza a suon di gol, assist o ottime prestazioni.

OASport vi fornisce i consigli sulle possibili scommesse a basso costo del Fantacalcio, giocatori che potrebbero essere delle rivelazioni e che hanno un ottimo prezzo di base, ragazzi che potrebbero stupire nel corso del campionato e che potrebbero portare a casa bonus molto preziosi per vincere la classifica generale. Vi proporremo alcuni nomi per le venti squadre che disputeranno la Serie A 2018-2019, poi fate le vostre scelte.

ATALANTA

La scommessa: Barrow

I consigli di OA Sport: Reca, Hateboer, de Roon.

BOLOGNA

La scommessa: Dijks

I consigli di OA Sport: De Maio, Pulgar, Destro

CAGLIARI

La scommessa: Han

I consigli di OA Sport: Srna, Cigarini, Sau.

CHIEVO

La scommessa: Giaccherini

I consigli di OA Sport: Cacciatore, Sorrentino, Rigoni.

EMPOLI

La scommessa: Zajc

I consigli di OA Sport: Caputo, Brighi, Maietta

FIORENTINA

La scommessa: Chiesa

I consigli di OA Sport: Veretout, Gerson, Thereau

FROSINONE

La scommessa: Goldaniga

I consigli di OA Sport: Daniel Ciofani, Hallfredsson, Sportiello

GENOA

La scommessa: Criscito

I consigli di OA Sport: Hiljemark, Romulo, Marchetti

INTER

La scommessa: Lautaro Martinez

I consigli di OA Sport: Nainggolan, de Vrij, Candreva

JUVENTUS

La scommessa: Emre Can

I consigli di OA Sport: Cancelo, Rugani, Pjanic

LAZIO

La scommessa: Luis Alberto

I consigli di OA Sport: Acerbi, Parolo, Lucas Leiva

MILAN

La scommessa: Calhanoglu

I consigli di OA Sport: Bonaventura, Biglia, Romagnoli

NAPOLI

La scommessa: Fabian Ruiz

I consigli di OA Sport: Insigne, Callejon, Verdi

PARMA

La scommessa: Stulac

I consigli di OA Sport: Bruno Alves, Rigoni, Siligardi

ROMA

La scommessa: Cristante

I consigli di OA Sport: Kluivert, Olsen, De Rossi

SAMPDORIA

La scommessa: Jankto

I consigli di OA Sport: Colley, Kownacki, Praet

SASSUOLO

La scommessa: Di Francesco

I consigli di OA Sport: Lirola, Magnanelli, Djuricic

SPAL

La scommessa: Fares

I consigli di OA Sport: Everton Luiz, Paloschi, Lazzari

TORINO

La scommessa: Niang

I consigli di OA Sport: Izzo, Baselli, Sirigu

UDINESE

La scommessa: Scuffet

I consigli di OA Sport: Lasagna, Machis, Danilo