Fantacalcio 2018-2019, i ruoli e le quote dei calciatori. Come spendere al meglio i fantamilioni

Ultime ore decisive per tutti gli appassionati di Fantacalcio 2018-2019, i magic allenatori stanno allestendo le proprie squadre per non farsi trovare impreparati alla prima giornata della Serie A 2018-2019 che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Il fantasy game che si svolge in parallelo al massimo campionato italiano di calcio cattura l’attenzione di tantissimi amanti del gioco che guidano formazioni immaginarie rivestendo così i panni degli allenatori veri e propri: l’obiettivo è quello di mettere in campo la formazione migliore, costruita con uomini che sappiano fare la differenza a suon di gol e assist, subendo anche poche ammonizioni e ricevendo buoni voti in pagella dagli inviati della Gazzetta dello Sport.

Il momento dell’asta è determinante: è proprio in questa sede, dove si consumano battaglie a suon di fantamilioni per strapparsi i calciatori migliori, che si definiscono le squadre e si iniziano a costruire le proprie vittorie (e purtroppo anche le proprie sconfitte). Bisogna trovare il giusto equilibrio spendendo oculatamente i propri soldi: non fossilizzarsi su un unico grande campione spendendo troppi soldi perché poi c’è il rischio di rimanere con poco budget. L’obiettivo è quello di puntare su due-tre stelle che assicurino tanti punti (ma senza svenarsi nel confronto con i rivali) attorno ai quali costruire una formazione compatta, puntando su un paio di scommesse ragionate (valutando il rendimento delle ultime stagioni e il loro valore di mercato) e su un paio di azzardi che possono fare saltare il banco (qui deve subentrare il vostro fiuto da fantallenatori).

Scegliere il modulo è molto importante: andare su uno spregiudicato 4-3-3 per puntare di più sui gol oppure puntare su degli schemi coperti puntando sul modificatore di difesa? Dipenderà anche se giocherete col sistema Mantra o col Fantacalcio tradizionale, le variabili sono molto importanti. Puntare su dei centrocampisti col vizietto del gol e su difensori molto disciplinati è sempre un’ottima base di partenza, importantissimo avere un portiere che riesca a limitare al minimo il numero di reti subiti.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com