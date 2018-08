F1, mercato 2019: tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati, novità e scenari

Anche se la conclusione del Mondiale di Formula Uno 2018 è ancora lontanissima, dato che si concluderà il 25 novembre ad Abu Dhabi, è già tempo di pensare alla prossima annata, per capire quali scuderie hanno già sistemato la questione piloti, chi è nel bel mezzo delle decisioni, e quali potrebbero sorprenderci. Già molto è stato fatto, con alcuni team che hanno già ufficializzato i propri protagonisti in versione 2019, come Mercedes e Renault, mentre altre, come la Ferrari, stanno decidendo proprio in queste ore sul da farsi. Capitolo a parte per la Red Bull, che ha appena vissuto l’addio shock di Daniel Ricciardo, e per le scuderie meno munifiche, che comporranno le rispettive line up veramente in extremis.

MERCATO PILOTI SCUDERIE 2019

MERCEDES – Tutto confermato per quanto riguarda la scuderia di Brackley. Lewis Hamilton ha prolungato fino al 2020 il suo (munifico) contratto da 45 milioni di euro a stagione e, presumibilmente, chiuderà la carriera sulle Frecce d’argento. Valtteri Bottas, invece, ha rinnovato per una sola stagione, quindi fino al 2019, per cui il suo futuro sarà appeso ad un filo, ed alle sue prestazioni, sin dal prossimo campionato.

FERRARI – Blindato, dalla scorsa stagione, Sebastian Vettel che firmò un triennale da 120 milioni complessivi mentre per quanto riguarda il ruolo di suo compagno di box i nomi sono solamente due: Kimi Raikkonen o Charles Leclerc. La decisione della scuderia di Maranello dovrebbe essere comunicata, come quasi sempre, al Gran Premio d’Italia di Monza, e in questa occasione è meno scontata del previsto. Fino a qualche settimana fa sembrava inevitabile il passaggio di consegne tra “Ice Man” ed il giovane monegasco ma il rendimento del finlandese sta bloccando questo cambio. In Ferrari, probabilmente, la scelta è già stata fatta, ma il nero su bianco lo sapremo a breve. Se dovessimo scommettere il classico euro, diremmo Leclerc, ma Raikkonen sta rimontando giorno dopo giorno.

RED BULL – La scuderia che ha vissuto la grande sorpresa di questo 2018, l’addio di Daniel Ricciardo. Se ne va l’australiano e lascia il team nel quale era cresciuto sin dal 2008. Rimane, ovviamente, Max Verstappen, mentre ora tutto è in ballo per il ruolo di suo compagno di box. Il grande favorito è ovviamente Pierre Gasly, pilota di proprietà della Red Bull che corre con la Toro Rosso. Il francese appare lo scontato candidato per sostituire Ricciardo.

RENAULT – Tutto deciso per il team francese. La line up del 2019 sarà composta dal confermato Nico Hulkenberg e da Daniel Ricciardo. La Renault punta in alto con l’australiano e saluta Carlos Sainz sul quale sembrava volesse puntare in ottica futura.

HAAS – Il team americano ha un solo dubbio. Confermato Kevin Magnussen, protagonista di un campionato davvero importante, mentre Romain Grosjean è in forte bilico. Il francese ha deluso, e non poco, e appare imminente la sua cacciata. Chi arriverà al suo posto? Una opzione potrebbe essere Leclerc, se la Ferrari farà disputare un’ultima stagione a Raikkonen, altrimenti le strade aperte sono numerose, incominciando da Sergio Perez.

FORCE INDIA – Il team anglo-indiano al momento ha altri pensieri rispetto ai piloti, ma prima o poi dovrà decidere sul da farsi. Esteban Ocon sembrava ormai indirizzato verso la Renault, ma a questo punto dovrebbe rimanere sulla monoposto tinta di rosa, in attesa che si liberi la Mercedes (proprietaria del suo cartellino) nel 2019. Al suo fianco, tuttavia, potrebbe non esserci più Sergio Perez che è a forte rischio licenziamento per puntare su un sostituto meno costoso. Il messicano, ad ogni modo, non dovrebbe far fatica a trovare un altro sedile, accontentandosi di un ridimensionamento. Al suo posto dovrebbe sbarcare Lance Stroll.

TORO ROSSO – Tutto in ballo nel team di Faenza. Pierre Gasly sembra in direzione Red Bull, mentre Brendon Hartley non ha convinto in maniera particolare. Potrebbero esserci addirittura due volti nuovi, quindi, sulla Toro Rosso, con il terzo pilota Sean Gelael come favorito. Per il secondo nome, al momento, non ci sono grandi opzioni e Hartley incrocia le dita.

MCLAREN – Il grande segreto è stato svelato. Fernando Alonso ha detto addio alla F1 ed ora in McLaren sarà rivoluzione. Stoffel Vandoorne potrebbe rimanere, con Carlos Sainz che, a questo punto, è stato ufficializzato nel team di Woking. In caso di addio anche di Vandoorne, potrebbe arrivare la promozione di Lando Norris, attuale terzo pilota.

WILLIAMS – La peggiore vettura del lotto non fa gola a tanti piloti. Lance Stroll dovrebbe andare in Force India, mentre Sergey Sirotkin, per usare un eufemismo, non ha convinto. Potrebbero esserci due nuovi volti sulle vettura inglesi, con la speranza di Robert Kubica di lasciare il ruolo di terzo pilota. Per il secondo nome tutto è ancora aperto, con il britannico George Russell della Mercedes che potrebbe essere un candidato, come il connazionale Oliver Rowland che ha preso parte ai test di Budapest.

ALFA ROMEO SAUBER – In casa svizzera dovremmo vedere l’addio di Charles Leclerc, con il probabile avvicendamento con il nostro Antonio Giovinazzi, al rientro nella massima categoria. Il suo compagno sarà Marcus Ericsson? Lo svedese è esperto ma non certo veloce, per cui la Alfa Romeo, sotto l’egida della Ferrari, potrebbe imporre un proprio pilota in rampa di lancio.

