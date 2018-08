Tiro con l’arco, Europei 2018: 5 finalissime per l’Italia. Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Domani l’Italia si giocherà la medaglia d’oro in cinque finali agli Europei di tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Nella giornata conclusiva della rassegna continentale il Bel Paese cercherà di essere grande protagonista. Nell’arco olimpico gli azzurri andranno a caccia di una clamorosa tripletta nelle gare a squadre. Al maschile la sfida per il titolo sarà con la Russia, al femminile con la Turchia e nel mixed team con la Francia. Nel compound affronteremo di nuovo le turche nella gara a squadre femminile, mentre nell’individuale Sergio Pagni lotterà per l’oro con il russo Bulaev e Federico Pagnoni per il bronzo con il francese Deloche.

Le finali degli Europei di tiro con l’arco saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della World Archery Europe, mentre non è prevista la copertura tv. Di seguito il programma completo con gli orari di inizio di tutte le finali degli azzurri.

Sabato 1° settembre

10.00 Finale per l’oro a squadre compound femminile: Italia-Turchia

12.05 Finale per il bronzo individuale compound: Pagnoni-Deloche (FRA)

12.20 Finale per l’oro individuale compound: Pagni-Bulaev (RUS)

14.30 Finale per l’oro a squadre arco olimpico femminile: Italia-Turchia

14.54 Finale per l’oro a squadre arco olimpico maschile: Italia-Russia

15.18 Finale per l’oro mixed team arco olimpico: Italia-Francia

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TIRO CON L’ARCO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fitarco