Ciclismo, GP Plouay 2018: Oliver Naesen concede il bis, velocisti anticipati sotto la pioggia

Doveva essere volata, ma a volte nel ciclismo non tutto va secondo i piani. Basta un cambio metereologico, con la pioggia, a scombinare tutti i piani dei velocisti. Al GP Plouay 2018, Bretagne Classic – Ouest-France, con 256 chilometri piuttosto pianeggianti ma conditi da qualche strappetto, ad imporsi è il belga Oliver Naesen. A due anni di distanza (ci era riuscito nel 2016) l’uomo dell’AG2R si ripete, vincendo in una volata a tre, anticipando il gruppo principale.

Corsa dura, dunque, nonostante un’altimetria non insormontabile: il maltempo ha davvero ribaltato gli equilibri in gara. A circa 70 chilometri dal traguardo si è formato l’attacco decisivo: superstiti in tre. Uomini da classiche: il già citato Naesen, Michael Valgren della Astana e Tim Wellens della Lotto Soudal. Accordo perfetto nel trio che è arrivato fino al traguardo: nello sprint ristretto l’ex campione belga, che nel 2016 aveva già esultato su queste strade, batte di pochissimo Valgren, con Wellens terzo.

A regolare il gruppo ci ha pensato Michael Matthews (Team Sunweb) davanti al portoghese Ruben Guerreiro.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com