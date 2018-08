Ciclismo, Europei 2018. Letizia Paternoster: “Avrei messo la firma per la medaglia, amo l’omnium! E ora sogno le Olimpiadi col quartetto”

Letizia Paternoster ha conquistato una bellissima medaglia nell’omnium agli Europei 2018 di ciclismo su pista, correndo quattro prove da autentica veterana anche se ha soltanto 19 anni ed era alla sua prima gara tra le grandi dopo aver dominato nelle categorie giovanili. L’azzurra si è dimostrata molto accorta tra scratch, tempo race e corsa a eliminazione prima di disputare una corsa a punti da vera protagonista con cui è riuscita a guadagnarsi il terzo gradino del podio.

Letizia ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Questa medaglia è tanto per me, sono troppo felice e non so cosa dire. Avrei messo la firma se mi avessero detto che al primo anno tra le grandi e al primo omnium sarei arrivata a questo podio. Amo questa specialità, tra le juniores ho vinto tanto ma pensavo di pagare il salto di categoria e invece ci sono riuscita. Un onore prendere il bronzo dietro a due grandi campionesse come Wild e Archibald che hanno fatto la differenza anche ai Mondiali.

Faccio quello che amo fare, per me correre in bici è qualcosa di magnifico che faccio con la passione e ogni cosa che arriva mi rende felice. Tra due settimane ci sono gli Europei U23 e difenderò la maglia col quartetto, quest’inverno farò le prove di Coppa del Mondo per qualificarsi alle Olimpiadi, quello è il grande sogno col quartetto“.













Foto: Federciclismo