Ciclismo su pista, Europei 2018: splendida medaglia di bronzo per Letizia Paternoster nell’omnium

Torna sul podio l’Italia agli Europei di ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow il Bel Paese torna a brillare con la giovane stellina Letizia Paternoster che nella specialità dell’omnium al femminile trova una magnifica medaglia di bronzo. Quattro prove disputate con grande autorità, nonostante l’inesperienza, dalla 19enne azzurra: se il futuro è tutto dalla sua parte, anche nel presente può iniziare a gioire verso Tokyo 2020.

Benissimo nello scratch, in gestione nella tempo race, performance di sostanza nell’eliminazione e poi una super corsa a punti. La medaglia di bronzo è il massimo a cui si poteva ambire viste le due marziane che si ritrova davanti: l’olandese campionessa del mondo Kirsten Wild e la britannica Katie Archibald hanno letteralmente fatto gara a parte prendendosi oro e argento.

Torneo dello sprint al maschile che è andato a concludersi dopo una due giorni intensissima. A trionfare è stato l’olandese Jeffrey Hoogland, che ha battuto nettamente 2-0 nell’atto conclusivo il teutonico Stefan Botticher. Il bronzo, alla bella, è andato all’altro componente della squadra Orange Lavreysen, sconfitto in semifinale dal connazionale.

Buone notizie in casa Italia anche dalla velocità al femminile: nei 500 metri infatti arriva una meravigliosa sesta piazza per Miriam Vece. L’atleta, classe 1997, già bravissima a centrare la finale timbrando il nuovo record italiano, si conferma in sesta piazza con 34.329. Oro davvero scontatissimo (il terzo in tre gare) per la russa Daria Shmeleva (33.285), argento all’ucraina Olena Starikova, bronzo alla teutonica Miriam Welte.

