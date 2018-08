Binck Bank Tour 2018: torna l’ex Eneco Tour. Pavé, cronometro e sfida tra Belgio e Olanda

Torna l’ex Eneco Tour, che dal 2017 ha preso la denominazione di BinckBank Tour: da lunedì 13 agosto fino a domenica 19 agosto andrà in scena la breve corsa a tappe del circuito World Tour. Sette le frazioni tra Belgio ed Olanda: poche le difficoltà, saranno tantissime le volate. Interessanti però la seconda tappa, una cronometro in quel di Venray, che smuoverà sicuramente la classifica, e l’ultima, con arrivo in quel di Geraardsbergen e tanto pavé da affrontare. Favoriti per il successo finale i passisti abili nelle Classiche del Nord.

L’uomo più atteso è Tim Wellens (Lotto Soudal): il belga può sfruttare il percorso favorevole su strade dove ha già dato spettacolo aggiudicandosi il successo nel 2014 e nel 2015. A sfidarlo ci sarà il connazionale Greg Van Avermaet: il campione olimpico della BMC può sfruttare la gamba in uscita dal Tour de France dove ha agguantato per qualche giorno la maglia gialla. Nomi attesi sono anche quelli di Lars Boom (LottoNL-Jumbo), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Oliver Naesen (AG2R) e Stefan Kueng (BMC). In casa Italia c’è Diego Ulissi, che difficilmente riuscirà però a far classifica.

Sfida aperta anche in chiave volate. Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) è il grande favorito per gli sprint di gruppo, visto quello che ha fatto vedere allo scorso Tour de France: l’olandese può dominare. Tra i rivali Michael Matthews (Sunweb), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), Magnus Cort (Astana) e Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors).

Foto: By S. Plaine (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons