Atletica, Europei 2018: Warholm-Guliyev, doppietta dopo i Mondiali. Stefanidi domina l’asta, Mekhissi show, giavellotto tedesco

Serata spettacolare agli Europei 2018 di atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino, non sono mancate delle prestazioni importanti e le emozioni si sono fatte sentire in lungo e in largo.

200 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca.

3000 METRI SIEPI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca.

400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Stellare doppietta del norvegese Karsten Warholm. Il Campione del Mondo conquista il suo primo titolo continentale con il nuovo record europeo U23 (47.64) sconfiggendo il turco Yasmani Copello (47.81) al termine di un bel duello. L’anatolico non riesce a difendere il titolo conquistato due anni fa ma si conferma ancora su un podio internazionale dopo le medaglie raccolte alle ultime Olimpiadi e ai Mondiali. Il bronzo finisce invece al collo dell’irlandese Thomas Barr (48.31) che ha la meglio sul francese Ludvy Vaillant (48.42).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Ekaterini Stefanidi si conferma la miglior astista del post Isinbaeva. La Campionessa Olimpica e del Mondo conserva la tripla corona confermando il titolo continentale conquistato due anni fa saltando 4.85 (record dei campionati) all’ultimo tentativo e spezzando così la resistenza della connazionale Nikoleta Kiriakopoulou (4.80). Doppietta per le elleniche al termine di un duello palpitante, bronzo invece alla britannica Holly Bradshaw (4.75) che taglia fuori la russa Anzhelika Sidorova (4.70) incapace di duellare con la Stefanidi come da bronostico.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – La Germania sperava di festeggiare una tripletta con i suoi tre uomini da over 90 e invece si deve accontentare di una doppietta. Il Campione Olimpico Thomas Roehler si spinge fino a 89.47 e conquista il suo primo titolo continentale sconfiggendo Andreas Hofmann (87.60) mentre il Campione del Mondo Johannes Vetter si è dovuto accontentare della quinta piazza (83.27). Il bronzo finisce così al collo dell’estone Magnus Kirt (85.96).

100 METRI OSTACOLI – La vittoria della Bielorussia era data per scontata ma con Alina Talay (che non ha terminato la prova) e invece festeggia Elvira Herman (12.67) che batte le tedesche Pamela Dutkiewicz (12.72) e Cindy Roleder (12.77).

EPTATHLON – Dopo le prime quattro prove comanda la britannica Katarina Johnson-Thompson (4017) davanti alla belga Nafissatou Thiam (3930) e alla tedesca Carolin Schaefer (3848).

SALTO IN ALTO (QUALIFICAZIONI, MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca.

400 METRI (SEMIFINALI, FEMMINILE) – Clicca qui per la cronaca.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com