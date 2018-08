Canottaggio, Mondiali junior Racice 2018: altri sette equipaggi azzurri superano il turno

Dopo una prima giornata positiva, anche la seconda continua sulla stessa lunghezza d’onda per l’Italia ai Mondiali junior di canottaggio. In acqua nove equipaggi azzurri, solo due saranno costretti ai ripescaggi di domani, mentre gli altri setti hanno conquistato il pass per il turno successivo.

Nel quattro con femminile l’Italia va in finale vincendo la prima batteria in 7’15″84, che è anche il miglior crono assoluto. Nel quattro con maschile gli azzurrini chiudono al secondo posto nella seconda batteria in 6’31″79 e passano in semifinale con il secondo crono complessivo. Nel due senza maschile l’Italia va in semifinale vincendo la prima batteria in 6’53″49, terzo crono complessivo, mentre il due senza femminile è l’unica specialità nella quale non sono presenti equipaggi italiani.

Nel quattro senza femminile le azzurrine conquistano l’accesso in semifinale vincendo la seconda batteria in 6’59″62, secondo crono assoluto. Semifinale anche per il quattro senza maschile, dove l’Italia vince la prima batteria in 6’16″24, terzo complessivo. Nel quattro di coppia femminile Italia in semifinale col secondo posto nella seconda batteria in 6’50″76, sesto tempo complessivo. Nel quattro di coppia maschile azzurrini ai ripescaggi dopo il terzo posto nella prima batteria in 6’08″85.

Nel doppio femminile le azzurrine sono costrette ai ripescaggi dopo il secondo posto nella terza batterie in 7’42″70, mentre nel doppio maschile l’Italia ieri era già passata ai quarti, così come nel singolo maschile e femminile. Nell’otto femminile l’exhibition race si terrà domani, mentre nell’otto maschile l’Italia passa in finale con il secondo tempo nella prima batteria in 5’51″04, che è anche il secondo crono assoluto.













Foto: Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it