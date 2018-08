Atletica, Europei 2018: Yohanes Chiappinelli sbanca tutto, pazzesco bronzo per l’Italia sui 3000 siepi

Exploit incredibile di Yohanes Chiappinelli che contro ogni pronostico conquista la medaglia di bronzo sui 3000 metri siepi agli Europei 2018 di atletica leggera. L’azzurro si è letteralmente consacrato all’Olympia Stadium di Berlino al termine di una gara ben letta tecnicamente: in batteria aveva cercato la fuga, oggi si è messo in testa a metà gara sfruttando anche il ritmo basso e ha cercato di scremare il gruppo. Sulla penultima riviera lo ha passato il grande favorito della vigilia Mahiedine Mekhissi Benabbad ma il toscano non ha mollato la stella transalpina credendo di poter fare il colpaccio. Al suono della campanella se ne sono andati via Mekhissi, lo spagnolo Fernando Carro e proprio il nostro Yohanes che voleva a tutti i costi questa medaglia capace di risollevare l’Italia dopo le delusioni di Filippo Tortu ed Elena Vallortigara.

Festeggiamo il secondo alloro in questa rassegna continentale dopo il bronzo di Yeman Crippa sui 10000 metri, il quasi 21enne (spegnerà le candeline settimana prossima) aveva già vinto gli Europei U23 e quelli juniores su questa distanza, oggi ha fatto capire di poter dire la sua anche nell’atletica che conta. Chiappinelli sale sul podio con il tempo di 8:35.81, preceduto soltanto da Carro (8:34.16) e da Mekhissi (8:31.66) che ha conquistato il quarto titolo continentale sulla distanza (sarebbe stato il quinto se nel 2014 non fosse stato squalificato per essersi tolto la maglia dopo l’ultimo ostacolo).