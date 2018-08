Atletica, Europei 2018: Gianmarco Tamberi vola in semifinale, basta 2.25. Il Campione difenderà il titolo

Gianmarco Tamberi vola in Finale nel salto in alto agli Europei 2018 di atletica leggera e tra due giorni potrà difendere il titolo che ha conquistato due anni fa. Il marchigiano rientra tra i migliori dodici grazie al 2.25 saltato al secondo tentativo: misura modesta ma tanto basta in una qualifica dai bassi contenuti tecnici, Gimbo è il quinto in classifica e ora proverà a lottare per le medaglie. Dopo l’infortunio patito ormai due anni fa a Montecarlo a poche settimane dalle Olimpiadi di Rio 2016, il marchigiano sta cercando di ritrovarsi e riparte da qui sperando di volare in alto: considerando il livello medio della gara, priva di Danil Lysenko, si può davvero puntare al podio ma servirà comunque una gara del miglior Tamberi.

Nove atleti si sono qualificati con 2.25, ad altri tre è bastato 2.21 superato al primo tentativo: proprio un errore a quella misura è stato letale per Marco Fassinotti che chiude in tredicesima posizione. Difficile individuare il grande favorito della vigilia, sono davvero tutti molto vicini sotto il profilo tecnico e assisteremo a una finale molto tattica e tirata. Gli altri finalisti sono: il bielorusso Maksim Nedasekau, il tedesco Mateusz Przybylko, gli ucraini Dmytro Demyanyk e Andrii Protsenko, il tedesco Eike Onnen, il turco Alperen Acet, il russo Ilya Ivanyuk, il polacco Sylwester Bednarek, l’olandese Douwe Amels, il greco Konstadinos Baniotis, lo svizzero Loic Gasch.













Foto: FIDAL/Colombo