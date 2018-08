Atletica, Europei 2018: Fausto Desalu sesto sui 200, super 20.13! Solo Mennea meglio di lui, vittoria di Guliyev con 19,76

Fausto Desalu è stato semplicemente superlativo nella finale dei 200 metri agli Europei 2018 di atletica leggera ed è entrato in una nuova dimensione. L’azzurro non smette più di stupire, dopo aver corso batterie e semifinali ad altissimo livello, questa sera ha voluto piazzare un nuovo colpo nell’atto conclusivo della rassegna continentale e ha chiuso con un ottimo sesto posto ma soprattutto con il buonissimo tempo di 20.13, demolendo di ben 18 centesimi il suo personale di 20.31 che risaliva al 2016.

Il 24enne poteva fare leggermente meglio in partenza, poi ha pennellato una curva di spessore, sul rettilineo ha mostrato i muscoli ed entra tra i migliori sei del Vecchio Continente andando ben oltre le più rosee aspettative. Il cremonese è ora diventato il secondo italiano di tutti i tempi sul mezzo giro di pista, ha superato il 20.28 di Andrew Howe e davanti a lui c’è soltanto il 19.72 della leggenda Pietro Mennea. Oggi stava per cadere il record europeo della Freccia del Sud, ormai prossimo a compiere 39 anni: il turco Ramil Guliyev, Campione del Mondo in carica, ha infatti corso un eccellente 19.74 spingendosi ad appena quattro centesimi dal tempo del compianto Mennea. Argento per il britannico Nethaneel Mitchell-Blake (20.04), bronzo allo svizzero Alex Wilson (20.04, record nazionale). Giù dal podio lo spagnolo Bruno Hortelano (20.05 per il campione uscente).