Atletica, Europei 2018: Nicole Colombi e Giovanna Epis out per problemi fisici. Torna ad allenarsi Eleonora Giorgi

Agli Europei di atletica, che scattano oggi a Berlino, non parteciperanno le azzurre Nicole Colombi e Giovanna Epis, entrambe costrette a dare forfait per problemi fisici, come comunicato dalla federazione.

La 22enne Nicole Colombi, marciatrice dei 50km, non ha potuto prendere il via per uno stato di affaticamento articolare del femore sinistro. La maratoneta Giovanna Epis rinuncia invece per una condizione di forma non all’altezza, causata da problemi di salute patiti nel corso dell’avvicinamento a questa rassegna continentale.

Buone notizie invece per Eleonora Anna Giorgi, che negli scorsi giorni era stata colpita da un’infezione alle vie urinarie. Le cure stanno dando esito positivo e la primatista italiana dei 20 km di marcia tornerà già oggi ad allenarsi, per cercare di recuperare al meglio in vista della gara di sabato.













Foto di Giancarlo Colombo/A.G. Giancarlo Colombo