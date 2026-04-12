Kimberly Garcia Leon detta legge nella mezza maratona, Mondiali di marcia senza Perez. Colombi miglior italiana

Kimberly Garcia Leon ha dominato la mezza maratona che ha chiuso i Mondiali a squadre di marcia, andati in scena sotto il sole di Brasile e con un tasso di umidità decisamente elevato. La fuoriclasse peruviana si era presentata con tutti i favori del pronostico, vista anche l’assenza della fuoriclasse spagnola Maria Perez (autrice della doppietta dorata su 20 km e 35 km agli ultimi Mondiali), e ha primeggiato con disinvoltura, operando l’azione risolutiva nella seconda parte di gara e sciorinando la sua proverbiale tecnica di qualità.

Nel 2022 si impose su 20 km e 35 km ai Mondiali di Eugene, nel 2023 fu seconda nella rassegna iridata nella specialità di maggior durata, oggi ha avuto la meglio sulla nuova distanza dei 21,097 km, che dal 1° gennaio ha sostituito la vecchia venti chilometri e che sarà l’unica disciplina del tacco e punta presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La 32enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h35:00 e si è regalata la prima soddisfazione della carriera in questo tipo di competizione, precedendo la messicana Alejandra Ortega (1h35:31), mentre la spagnola Aldara Meilan è salita sul terzo gradino del podio (1h35:38) appena davanti alla connazionale Sofia Santacreu (1h36:02).

La migliore delle italiane è stata Nicole Colombi, nona con il riscontro di 1h38:00, alle spalle della peruviana Evelyn Inga (1h37:08) e delle ucraina Hanna Shevchuk (1h37:39) e Lyudmila Olyanovska (1h37:54). Le altre azzurre: Michelle Cantò 25ma (1h42:16), Giulia Miconi 45ma (1h48:06), Giulia Gabriele si è ritirata dopo il 16mo chilometro.

Antonella Palmisano era assente: la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km ha deciso di concentrarsi sulla preparazione in vista degli Europei di agosto, dove sarà chiamata a difendere la corona (due anni fa si impose a Roma nella 20 km, ora si è aggiunto poco più di un chilometro). L’oro a squadre è stato conquistato dall’Ucraina, capace di precedere Spagna e Australia.