Atletica, Europei 2018: l’Italia ci prova con le staffette, si parte con le batterie delle 4×400

Venerdì 10 agosto debuttano le staffette agli Europei 2018 di atletica leggera: si incomincia all’ora di pranzo con le batterie delle 4×400. Prima gli uomini (ore 13.05), poi spazio alle donne (ore 13.40): le prime tre delle due batterie e i due migliori tempi accedono alla finale che assegnerà le medaglie. L’Italia vuole essere grande protagonista con i quartetti che hanno vinto le medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo e che in stagione hanno firmato degli ottimi tempi, in linea per poter puntare a un risultato di prestigio, le medaglie non sono così impossibili nella giornata giusta.

MASCHILE – Italia in seconda batteria, gli azzurri scatteranno dalla terza corsia tra Romania e Belgio che potrebbe dire la sua con i fratelli Borlée. Si teme tantissimo la Spagna di Husillos e Ortellano, la solida Olanda non va sottovalutata. Bisognerà dare davvero il massimo per passare il turno e poi giocarsi il tutto per tutto, nell’altra semifinale Gran Bretagna e Francia sembrano decisamente favorite poi la sempre ostica Germania. Ancora da definire la nostra formazione nel dettaglio ma si ripartirà ovviamente da Matteo Galvan che nella prova individuale è arrivato a tre centesimi dall’accesso all’atto conclusivo e che è parso in ottima forma, mentre Davide Re è sembrato lontano dalla forma vista fino a poche settimane fa. Michele Tricca, Vladimir Aceti, il giovane Edoardo Scotti possono completare la formazione.

FEMMINILE – In questo caso l’Italia è stata inserita nella prima batteria, in terza corsia. Bisognerà lottare con Gran Bretagna, Svizzera e Germania per il passaggio del turno. Il nostro quartetto ha tutte le carte in regola ha tutte le carte in regola per poter puntare al podio (nell’altra semifinale Ucraina, Polonia e Francia) ma serviranno davvero la migliore Libania Grenot (e la scopriremo questa sera) e Maria Benedicta Ghigbolu che sembra avere parecchia gamba per poter fare bene. Ancora da definire il resto della formazione: Ayomide Folorunso ha steccato la semifinale dei 400 ostacoli ma potrebbe trovare il suo posto al pari di Raphaela Lukudo anche se la buona Maria Enrica Spacca può sempre tornare utile.













Foto: pagina Facebook Grenot