Atletica, Europei 2018: debutta la 50 km di marcia femminile, Ines Henriques pronta per il dominio. Italia con Becchetti

La 50 km di marcia femminile farà il proprio debutto agli Europei 2018 di atletica leggera dopo l’esordio assoluto dello scorso anno ai Mondiali. Soltanto 19 ragazze al via, previsto alle ore 08.35 di martedì 7 agosto in contemporanea con la prova maschile. Sforzo massacrante per tutte le partecipanti, serviranno poco più di 4 ore alle migliori per arrivare al traguardo di Berlino praticamente all’ora di pranzo, in condizione climatiche che potrebbero rivelarsi anche molto complicate.

La grande favorita della vigilia è naturalmente la portoghese Ines Henriques, Campionessa del Mondo in carica e forte di un notevole personale di 4h05:56 (era record mondiale prima dell’arrivo della cinese Liang Rui, in Coppa del Mondo capace di spingersi fino a 4h04:36 tre mesi fa). La 38enne lusitana non dovrebbe avere grandi avversarie nella sua corsa verso il titolo anche se la spagnola Julia Takacs viene data in grande forma, ottava in Coppa del Mondo davanti alle bielorusse Nastassia Yatsevich e Nadzeya Darazhuk, altre pretendenti al podio insieme all’iberica Mar Juarez, alla slovacca Maria Czakova e all’ucraina Khrystyna Yudkina. L’Italia si affiderà a Mariavittoria Becchetti (personale di 4h40:15 siglato quest’anno) che cercherà di farsi onore, rinuncia di Nicole Colombi per problemi fisici dell’ultimo minuto.