Atletica, Europei 2018: prime medaglie dalla 50 km di marcia. Assente Diniz, Toth favorito. L’Italia vuole provarci

La 50 km di marcia maschile assegnerà le prime medaglie agli Europei 2018 di atletica leggera nella giornata di martedì 7 agosto: partenza alle ore 08.35 anche per evitare il grande caldo che potrebbe colpire Berlino nelle ore centrali del giorno. La prova più lunga dell’intero calendario è come sempre indecifrabile e l’epilogo è più incerto che mai: lo sforzo del tacco e punta, prolungato per quasi quattro ore, potrebbe mettere allo stremo diversi uomini e la corsa al titolo continentale può riservare delle sorprese.

Sarà assente il francese Yohann Diniz, Campione del Mondo e d’Europa in carica: il primatista mondiale, a 40 anni suonati, non sarà della partita e dunque sarà costretto a lasciare lo scettro dopo aver vinto le ultime tre edizioni della competizione. A partire con i favori del pronostico potrebbe dunque essere lo slovacco Matej Toth, Campione Olimpico a Rio 2016 e accreditato anche del miglior tempo stagionale (3h42:46). Sono assenti tutti i russi per i noti casi di doping, attenzione ai polacchi Rafal Augustyn e Adrian Blocki affiancati dal solido connazionale Rafal Sikora.

L’Italia può provare a dire la sua: il 37enne Marco De Luca, insieme ai giovani Andrea Agrusti e Michele Antonelli (classe 1995 e classe 1994) può cercare di togliersi delle soddisfazioni importanti in una gara dove bisognerà marcare attentamente anche l’ucraino Maryan Zakalnytskyy (3h44:59 quest’anno in Coppa del Mondo, a Taicang chiuse al quarto posto alle spalle dei tre giapponesi). Sarà l’ultima gara dello spagnolo Jesus Angel Garcia? Lo diciamo da una vita ma questo incredibile classe 1969 non vuole arrendere a 48 anni suonati!