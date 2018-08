Atletica, Europei 2018: il programma di mercoledì 8 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Mercoledì 8 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di atletica leggera che si stanno disputando a Berlino. Si assegnano cinque titoli, l’Italia sarà presente nella finale del salto in lungo con Kevin Ojiaku ammesso con la quarta misura (7.90). Si preannunciano poi delle belle sfide nel disco maschile e del peso femminile, le donne si cimenteranno sui 10000m, si definisce il podio del decathlon. Riflettori puntati sulle qualifiche dell’alto femminile con Elena Vallortigara, da non perdere le semifinali dei 400 metri ostacoli con Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso, Davide Re nelle semifinali dei 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara mercoledì 8 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO:

09.35 Decathlon – 110m ostacoli: Simone Cairoli

10.10 100m ostacoli – Batterie: Luminosa Bogliola, Elisa Maria Di Lazzaro

10.20 Decathlon – Lancio del disco: Simone Cairoli

10.50 200m (maschile) – Batterie: Fausto Desalu, Andrew Howe, Davide Manenti

11.05 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni: Ottavia Cestonaro, Darya Derkach

11.30 400m (femminile) – Batterie: Maria Benedicta Chigbolu

12.00 Decathlon – Salto con l’asta

12.05 1500m (maschile) – Batterie: Mohammad Abdikadar, Joao Bussotti

13.00 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni: Roberto Bertolini

17.50 Decathlon – Tiro del giavellotto: Simone Cairoli

18.25 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni: Desiree Rossit, Alessia Trost, Elena Vallortigara

19.10 400m ostacoli (femminile) – Semifinali: Ayomide Folorunso, Yadisleidy Pedroso, eventuale Linda Olivieri

19.35 400m (maschile) – Semifinali: Davide Re, eventuale Matteo Galvan

19.45 Salto in lungo (maschile) – Finale: Kevin Ojiaku

20.00 800m (femminile) – Semifinali: eventuali Elena Bellò, Yusneysi Santiusi

20.15 Getto del peso (femminile) – Finale

20.20 200m (maschile) – Semifinali: eventuali Desalu, Howe, Manenti

20.25 Lancio del disco (maschile) – Finale: eventuali Di Marco, Faloci Kirchler

20.45 10000m (femminile) – Finale

21.35 Decathlon – 1500m: Simone Cairoli