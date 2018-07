Wimbledon 2018 oggi (mercoledì 11 luglio): orari, programma e ordine delle partite. In campo Federer e Nadal

È la giornata dei quarti di finale del tabellone maschile a Wimbledon. Sul Centrale aprirà Novak Djokovic, che affronterà il nipponico Kei Nishikori, poi toccherà a Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro. Roger Federer giocherà sul campo 1, affrontando il sudafricano Kevin Anderson, mentre il quadro sarà completato da Milos Raonic e John Isner.

I match saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD e in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della giornata di incontri e dei match di Roger Federer e Rafael Nadal.

Il programma

CAMPO CENTRALE – 14.00

1. Novak Djokovic v Kei Nishikori

2. Juan Martin Del Potro v Rafael Nadal

CAMPO 1 – 14.00

1. Roger Federer v Kevin Anderson

2. Milos Raonic v John Isner







Foto: proma 1 / Shutterstock.com