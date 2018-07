LIVE Wimbledon 2018, quarti di finale in DIRETTA: show Djokovic-Isner, Raonic affronta Isner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Quest’oggi, sui campi di Church Road, tanti dei protagonisti attesi. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, impostosi oggi contro il francese Gilles Simon. In questo caso, lo spagnolo ha chance per fare proprio l’incontro.

Sul campo n.1, a dare inizio al programma sarà Roger Federer che sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, in un incontro in cui l’elvetico punta chiaramente al raggiungimento dell’ennesima semifinale. A completare il tabellone dei quarti di finale, l’incontro tra Milos Raonic e John Isner all’insegna della potenza e del servizio.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com