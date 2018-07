LIVE Wimbledon 2018, Federer-Anderson in DIRETTA: Re Roger insegue la semifinale

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI QUARTI DI FINALE DEL TABELLONE MASCHILE DI WIMBLEDON

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL MATCH DI RAFAEL NADAL

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di Roger Federer-Kevin Anderson: oggi, mercoledì 11 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare maschile. Sul Campo numero 1, a partire dalle ore 14.00, il primo match in programma sarà la sfida tra l’elvetico Roger Federer ed il sudafricano Kevin Anderson.

Lo svizzero cerca di continuare la cavalcata verso il nono sigillo sull’erba di Church Road, mentre il sudafricano già raggiungendo i quarti di finale ha fatto segnare il miglior risultato in carriera a Wimbledon ed ora non ha nulla da perdere. Si prevede una gran bella sfida tra i due.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Roger Federer-Kevin Anderson, quarti del terzo torneo stagionale dello Slam. Si inizia alle ore 14.00. (Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA