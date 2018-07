LIVE Wimbledon 2018, Nadal-Del Potro in DIRETTA: Rafa cerca il pass per le semifinali contro il gigante argentino

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI QUARTI DI FINALE DEL TABELLONE MASCHILE DI WIMBLEDON

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL MATCH DI ROGER FEDERER

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nadal-Del Potro, quarti di finale di Wimbledon. È la sfida più intrigante di questa giornata ai Championships. Rafa torna ai quarti dello Slam londinese per la prima volta dal 2011 e lo fa dopo un torneo in crescendo. È la miglior versione dello spagnolo sull’erba da diversi anni a questa parte, tonico e concentrato. Ora, però, il test sarà duro, contro il gigante Del Potro. L’argentino sta giocando alla grande ma nel turno precedente è stato costretto agli straordinari contro Gilles Simon, fatica supplementare che potrebbe accusare oggi. I precedenti dicono 10-5 per Rafa, che ha vinto entrambe le sfide giocate sull’erba, ma Delpo è pronto a sorprendere.

Sarà grande battaglia. Il match è in programma come secondo incontro sul Campo Centrale, dopo Djokovic-Nishikori. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Nadal-Del Potro!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com