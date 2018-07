Tour de France LIVE, Lourdes-Laruns in DIRETTA: entra nel vivo il tappone pirenaico

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Loudes-Laruns, diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Il tappone pirenaico sta per entrare nel vivo, ultima giornata in montagna per la Grande Boucle: oggi chi vuole vincere la maglia e provare a mettere in difficoltà Geraint Thomas deve osare il tutto per tutto. Non c’è più domani, non c’è più spazio per aspettare: bisogna dare l’anima tra Tourmalet e Aubisque se si vuole mettere alle corde il Team Sky e cercare di sfilare il simbolo del primato al gallese.

Chris Froome avrà le gambe e il coraggio di attaccare da lontano per sfidare il suo compagno di squadra e puntare davvero alla storica accoppiata Giro-Tour? Il britannico è terzo a 2’31” dal leader e deve difendere anche il podio da Primoz Roglic e Nairo Quintana che con la Movistar potrebbe provare ad attaccare da lontano. Tom Dumoulin è secondo a 1’59”: cosa cercherà di fare l’olandese tenendo in considerazione che domani ci sarà una cronometro?

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Loudes-Laruns, diciannovesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

14.30 Ben ritrovati con la diretta del Tour de France. È in corso la diciannovesima tappa, quella che deve essere sicuramente decisiva in chiave classifica generale. I corridori sono partiti da Lourdes e per ora hanno percorso il Col d’Aspin (12 Km al 6,5%): davanti troviamo Damien Gaudin (Direct Energie), Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe), Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale), Bob Jungels (Quick-Step Floors), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Sylvain Chavanel (Direct Energie), Andrey Amador (Movistar), Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Arthur Vichot (Groupama-FDJ), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), Markus Burghardt (Bora-hansgrohe), Daniel Bennati (Movistar), Romain Hardy (Fortuneo-Samsic), Tanel Kangert (Astana). Il gruppo insegue a 4’18”, con il Team Sky a dettare l’andatura: si sono fatte vedere davanti Movistar e Katusha, che hanno sicuramente intenzione di provare a movimentare la corsa: a breve l’approccio del Tourmalet.

