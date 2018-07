Tour de France 2018, 19ma tappa Lourdes-Laruns: ultimo tappone sui Pirenei. Il Tourmalet decide tutto!

All in al Tour de France 2018: diciannovesima tappa, forse la più importante di tutta la Grande Boucle. Partenza da Lourdes, arrivo a Lauruns dopo 200.5 chilometri: sui Pirenei si decide tutto in chiave classifica generale con le ultime montagne di questo Tour in vista della cronometro di sabato e della passerella conclusiva di Parigi.

Percorso

Si parte da Lourdes: 200 chilometri da percorrere. La prima ascesa di giornata, di quarta categoria, è solo un antipasto di ciò che arriverà successivamente. Primi sessanta chilometri prevalentemente pianeggianti che si possono gestire (la Côte de Capvern-les-Bains non creerà problemi). Poi arrivano le vere e proprie salite pirenaiche. Col d’Aspin, 12 chilometri al 6.2% per iniziare. Discesa e si approccia subito una delle salite più frequentate dalla Grande Boucle: il Col du Tourmalet, ovviamente Hors Categorie, con 17 chilometri al 7%. Non c’è davvero un attimo di pace: un leggero tratto di fondovalle dopo la discesa e si torna a salire verso Col des Bordères, breve e non durissima. Da seguire con attenzione invece il Col d’Aubisque sul finale: 16.6 chilometri al 4.9% con tratti però oltre il 10%. Poi una lunghissima discesa, anche tecnica, per arrivare al traguardo di Laruns.

Altimetria

Favoriti

Battaglia totale tra i favoriti per la vittoria finale. Non si arriva in salita, ma le tante salite presenti concederanno sicuramente al pubblico una sfida diretta, forse già a partire dal Tourmalet. Geraint Thomas deve solamente gestire la situazione: il margine di vantaggio è davvero molto ampio, salvo crisi sarà lui il trionfatore di questa edizione. Proveranno gli ultimi assalti Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Chris Froome (Team Sky): il kenyano bianco deve dare un segnale di crescita dopo la delusione di qualche giorno fa: al Giro ha già dimostrato di essere in grado di ribaltare tutto con un attacco da lontano. Da seguire ovviamente anche Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) e il padrone di casa Romain Bardet (AG2R).













