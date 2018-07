LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Lourdes-Laruns, ultima battaglia sui Pirenei. Tutti contro Thomas

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2018, 200 km da Lourdes a Laruns. Oggi assisteremo all’ultima spettacolare battaglia sui Pirenei. Un grande tappone di montagna che risulterà decisivo nella lotta per la maglia gialla e potrebbe anche ribaltare la classifica generale. I corridori dovranno scalare nella prima parte il Col d’Aspin (12 Km al 6,5%) e il mitico Col du Tourmalet (17,1 Km al 7,3%) e poi la micidiale doppia ascesa con il Col des Bordères (8,6 Km al 5,8%) e il Col d’Aubisque (16,6 Km al 4,9%). Gli ultimi 20 km saranno tutti in discesa e renderanno ancora più incerto il finale.

Tutti i big tenteranno di attaccare la maglia gialla Geraint Thomas, che per difendere il primato potrà contare sulla solidità Team Sky, con Chris Froome pronto a fare gioco di squadra. Ci proverà sicuramente il rivale più diretto in classifica, Tom Dumoulin, ma anche Primoz Roglic, Nairo Quintana e Romain Bardet avranno l’interesse di ribaltare la classifica per salire sul podio. Una tappa quindi tutta da vivere fin dai primi chilometri, perché oggi può succedere davvero di tutto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento! (Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA