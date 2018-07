Tour de France 2018, Movistar pronta a colpire sulle Alpi. Landa, Valverde e Quintana, tre punte difficili da marcare

Si tirano le somme al termine della prima settimana del Tour de France 2018 anche in casa Movistar. Obiettivo della formazione ciclistica spagnola nella fase iniziale della Grande Boucle è quello di mantenere i propri uomini di classifica a stretto contatto con i principali avversari nella graduatoria generale. Nonostante una cronometro a squadre al di sotto delle aspettative, due di essi attualmente occupano un piazzamento top-10: Alejandro Valverde è quinto a 1’31” dall’attuale leader Greg Van Avermaet, Mikel Landa 10° a 1’42”, ex-equo con i britannici Chris Froome e Adam Yates. Più arretrato invece il capitano Nairo Quintana, costretto a recuperare oltre un minuto dai big a partire dalle prossime frazioni, tre tapponi alpini in cui il team iberico schiera un tridente d’attacco difficile da contrastare in ascesa.

Il gioco di squadra è decisivo per le sorti del Tour, il Team Sky ne è la dimostrazione da tre anni a questa parte. Nei prossimi giorni quindi Quintana si affiderà ai propri gregari di lusso per recuperare il terreno perso precedentemente. Il 28enne colombiano infatti è stato sfortunato in questo avvio: il Condor ha lasciato la Vandea con oltre due primi di ritardo dalla maglia gialla, tra il passivo di 1’15” a causa di un guasto meccanico a -3,2km dall’arrivo della prima tappa e il risultato deludente nella corsa contro il tempo. Nonostante ciò, il capitano della Movistar ha affrontato le prime intemperie del percorso in scioltezza, per questo la squadra ripone ancora fiducia su di lui, rimanendo tra i principali favoriti per il trionfo generale.

Candidato per il successo sul Mur-de-Bretagne, Alejandro Valverde nella sesta frazione si è dovuto accontentare del terzo posto con annessi 4″ di abbuono. A 39 anni lo spagnolo resta comunque uno dei migliori specialisti in salita, specie negli strappi esplosivi, ed elemento di prestigio della propria squadra. El Imbatido avrà la possibilità di rendersi protagonista sulle Alpi, principalmente a servizio del proprio capitano, ma allo stesso tempo per rimanere sul podio nella classifica dei favoriti prima di affrontare l’ultima settimana di corsa.

Da valutare le condizioni fisiche di Landa dopo la caduta rimediata ieri. Lo scalatore iberico è ritornato in sella sulle proprie gambe poco dopo, tagliando il traguardo insieme a Romain Bardet con un ritardo di “soli” 7 secondi rispetto ai principali uomini di classifica. La giornata di riposo sarà utile per il 28enne spagnolo per recuperare le energie sprecate per cercare di tornare a contatto con i migliori, dato che da domani sarà una pedina importante in Movistar per tentare l’assalto alla maglia gialla una settimana prima di entrare nelle mura parigine.













Foto: Photo Gomez Sport