Tour de France 2018, la tappa di oggi: cronometro a squadre Cholet-Cholet. Orario, altimetria e come vederla in tv

La terza tappa del Tour de France 2018 in programma oggi, lunedì 9 luglio, prevede una cronometro a squadre con partenza e arrivo a Cholet, località dei Paesi della Loira. Era dal 2015 che sulle strade francesi non si disputava una corsa contro il tempo dedicata ai team partecipanti. Dal punto di vista altimetrico il percorso lungo 35,5km si presenta ondulato, con l’alternanza di saliscendi per tutto il circuito. L’ago della bilancia pende dalla parte del Team Sky: Chris Froome ha assolutamente bisogno di recuperare i 51″ di svantaggio dal diretto avversario Vincenzo Nibali persi a causa di una caduta negli ultimi chilometri della prima tappa, inoltre in caso di largo successo Geraint Thomas potrebbe vestire la maglia gialla a partire dal giorno seguente.

Alle ore 15:10 partirà la prima squadra, la Mitchelton-Scott, a seguire tutte le altre a distanza di 5 minuti (per vedere la startlist della terza tappa della Grande Boucle clicca qui) fino alla Bora-Hansgrohe del leader della classifica generale Peter Sagan. Di seguito il programma completo. La terza tappa del Tour de France verrà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Rai 3 e in streaming su Rai Play a partire dalle ore 15; sarà inoltre visibile in diretta televisiva su Eurosport 1 alle 15:10 e in streaming su Eurosport Player. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto.

TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018

Lunedì 9 luglio

Cholet – Cholet (cronometro a squadre) 35,5km

Partenza: dalle ore 15:10 alle 16:55

Arrivo: dalle ore 15:49 alle 17:34 circa