Tour de France 2018: i velocisti. Sagan, Gaviria, Kittel, Démare…presenti tutti i migliori, sarà spettacolo!

Al Tour de France 2018 vedremo grande spettacolo nelle volate, visto che al via troveremo i migliori sprinter del mondo. In questa 105ma edizione la startlist delle ruote veloci è davvero di un livello stellare e tolti il nostro Elia Viviani e l’australiano Caleb Ewan, ci sono davvero tutti. Andiamo quindi a scoprire i velocisti che saranno protagonisti al Tour de France 2018.

Partiamo di diritto dal tre volte campione del mondo Peter Sagan (BORA – hansgrohe) che quest’anno proverà a conquistare per la sesta volta in carriera la maglia verde ed eguagliare così il record di Erik Zabel. Il fuoriclasse sloveno nella scorsa edizione non è riuscito a brillare, conquistando una sola vittoria, ma ora è pronto a tornare padrone e al recente Giro di Svizzera ha dimostrato che la forma c’è.

Ci sarà poi grandissima attesa per Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) che farà il suo esordio al Tour. Il giovane talento colombiano lo scorso anno ha dominato al Giro e dopo aver conquistato già sette vittorie stagionali è pronto a battere tutti anche sulle strade francesi. Un altro giovane che avrà i riflettori puntanti addosso è Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo). Il 25enne olandese nell’ultima edizione si prese una straordinaria vittoria sui Campi Elisi ed ora è pronto a ripetersi, visto che ha pianificato la stagione per puntare tutto su questa corsa.

Con quattordici vittorie alla Grande Boucle, di cui cinque nel 2017, Marcel Kittel (Katusha – Alpecin) sarà di diritto tra i grandi favoriti negli arrivi in volata. Il corridore tedesco ha scelto di cambiare squadra in questa stagione e questo sarà il test definitivo per capire se i meccanismi con i compagni si siano affinati perfettamente. Altri corridori di grande esperienza sono il norvegese Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates), il tedesco André Greipel (Lotto Soudal) e il britannico Mark Cavendish (Dimension Data), mai da sottovalutare in queste corse.

Le speranze dei francesi saranno tutte riposte su Arnaud Démare (Groupama – FDJ). Il 26enne di Beauvais lo scorso anno ha conquistato il primo successo al Tour e in questa stagione partirà con l’ambizione di fare meglio e gli ultimi risultati positivi, tra cui la vittoria in Svizzera, sono una buona iniezione di fiducia. Al via troveremo anche l’australiano Michael Matthews (Sunweb) che proverà a difendere la maglia verde conquistata lo scorso anno, anche se nelle volate di gruppo sulla carta è inferiore ai rivali. Infine la punta italiana sarà Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), che in Svizzera si è preso una bellissima vittoria battendo Gaviria e Sagan e proverà a ripetersi in questa corsa e conquistare la prima vittoria in un Grande Giro.

Foto: Pier Colombo