Scherma, Alessio Foconi sbanca Wuxi! Oro sublime, è campione del mondo di fioretto!

Dopo sette anni un italiano torna sul tetto del mondo nel fioretto maschile. L’autore di questa straordinaria impresa è Alessio Foconi che conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano si è consacrato sulle pedane cinesi e, dopo una grande stagione in Coppa del Mondo, riesce ora a conquistare la prima medaglia iridata in carriera. Un grande torneo dell’azzurro che nel momento decisivo ha saputo tirare fuori la sua qualità, con delle stoccate perfette. L’Italia torna quindi ad esultare dopo Catania 2011, quando si impose Andrea Cassarà.

In finale Foconi ha battuto l’esperto britannico Richard Kruse con il netto punteggio di 15-8. L’assalto inizia con una lunga fase di studio e dopo 1′ la prima stoccata è del britannico, che poi ne piazza altre due e chiude il primo periodo avanti 3-0. Nel secondo arriva la grande reazione di Foconi che trova la misura e con tre stoccate consecutive pareggia sul 6-6. Nel terzo e decisivo periodo l’azzurro tira fuori una grinta e una forza uniche, piazzando una serie di stoccate magistrali e conquistando una vittoria meritatissima.

Il cammino di Foconi si era aperto superando 15-11 il tedesco Peter Joppich. Poi erano arrivate in successione le vittorie con il polacco Michal Siess per 15-1, con il canadese Maximilien Van Haaster per 15-12 e con il francese Enzo Lefort per 15-8 che lo avevano portato sul podio. In semifinale il fiorettista ternano si era poi imposto 15 -11 con il sudcoreano Heo Jun, che ottiene quindi il bronzo insieme allo spagnolo Carlos Llavador.

Foto: Federscherma – Bizzi/Pavia