Scherma, Mondiali 2018: Alessio Foconi vola in finale! Sconfitto il coreano Heo

Alessio Foconi lotterà per il titolo nel fioretto ai Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano, nato a Roma, dell’Aeronautica Militare ha sconfitto in semifinale il sudcoreano Heo Jun con il punteggio di 15-12 e approda così per la prima volta in carriera in una finale iridata.

Un assalto molto equilibrato in cui parte meglio il coreano che va avanti 2-0. Foconi però reagisce e con tre stoccate di fila riesce poi a trovare il pareggio sul 5-5 e completa la rimonta chiudendo il primo periodo sul 7-6. Nel secondo l’azzurro allunga sul 10-7, ma subisce poi il controsorpasso dell’avversario sul 12-11. Nel momento chiave esce la maggiore classe del nostro portacolori, che piazza quattro stoccate consecutive e conquista la vittoria.

Nell’atto conclusivo del torneo Foconi affronterà l’esperto britannico Richard Kruse, numero quattro del ranking, che ha battuto in semifinale lo spagnolo Carlos Llavador con il punteggio di 15-11.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma – Bizzi/Pavia