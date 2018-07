Tennis, ATP Gstaad 2018: Matteo Berrettini agli ottavi, spazzato via il moldavo Radu Albot

Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye.

Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo nel secondo gioco. Molti game combattuti ed ai vantaggi, ma a cancellare le palle break è sempre l’azzurro, che nel sesto gioco ne annulla altre due all’avversario. Come un fulmine a ciel sereno arriva però il break dell’italiano: nel settimo gioco sale subito 15-40, si fa trascinare ai vantaggi, ma il terzo break point è quello buono. Berrettini sale 4-3 e servizio: il vantaggio galvanizza l’italiano, che dopo le difficoltà iniziali, nei due turni al servizio successivi non concede neppure un 15 all’avversario e chiude la prima partita in 45 minuti per 6-4.

La seconda frazione si apre come meglio non poteva: break a zero di Berrettini e 2-0 fulmineo. L’azzurro è un fiume in piena: nel quarto game servizio tenuto rapidamente a zero, mentre nel sesto arriva l’unico momento di difficoltà dell’azzurro, che si ritrova 0-30. Berrettini però è in giornata di grazia ed infila quattro punti di fila, salendo 4-2. Il moldavo risente dell’occasione persa e cede di schianto: nel settimo gioco arriva un nuovo break, poi l’azzurro chiude a mani basse nell’ottavo gioco, al secondo match point, vincendo 6-2 in 30 minuti.













Foto: Profilo Twitter Matteo Berrettini

