Scherma, Mondiali 2018: Alessio Foconi in semifinale nel fioretto, che rimpianti per Avola e Garozzo

Alessio Foconi vola in semifinale nel fioretto ai Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano avrà quindi la certezza di mettersi al collo la prima medaglia iridata inviduale della sua carriera. L’azzurro, che si è presentato a questo torneo come numero due del ranking, non ha deluso le aspettative e può continuare a sognare. Rimpianti invece per Giorgio Avola e Daniele Garozzo, che si fermano ai piedi del podio contro due avversari che erano sulla carta alla portata.

Grande torneo di Foconi che ha superato in scioltezza tutti i suoi avversari. L’azzurro ha aperto con la vittoria per 15-11 con il tedesco Peter Joppich, poi ha travolto 15-1 il polacco Michal Siess. Nessun problema anche agli ottavi con il successo per 15-12 con il canadese Maximilien Van Haaster. Nell’assalto decisivo per salire sul podio iridato, Foconi ha dimostrato tutta la sua classe, battendo nettamente il francese Enzo Lefort con il punteggio di 15-8.

Vengono invece eliminati ai quarti di finale Garozzo e Avola. Il campione olimpico di Rio 2016, dopo aver superato in successione l’australiano Edward Fitzgerald per 15-10, il sudcoreano Young Sono per 15-12 e il francese Edward Le Pechoux per 15-6, si è dovuto arrendere all’ultima stoccata al sudcoreano Heo Jun, che affronterà Foconi in semifinale. Cammino ancora più incredibile per Avola, che ha sconfitto nel primo assalto 15-7 il campione olimpico di Pechino 2008, il tedesco Benjamin Kleibrink, poi il francese Maxime Pauty per 15-11 e agli ottavi è riuscito a battere il numero uno del ranking, lo statunitense Race Imboden. per 15-11. Ai quarti si è trovato di fronte lo spagnolo Carlos Llavador, che ha sorpresa ha battuto l’azzurro per 15-10. Stop invece ai sedicesimi per Andrea Cassarà, che dopo aver superato l’austriaco Poscharnig per 15-8, è stato eliminato dal britannico James-Andrew Davis (15-10).

Foto: Federscherma – Bizzi/Pavia