Tennis, ATP Amburgo 2018: Marco Cecchinato sbatte contro Gael Monfils. Il francese vince in tre set lottati

Subisce uno stop la corsa di Marco Cecchinato, sconfitto al primo turno del torneo di Amburgo. L’azzurro, reduce dalla vittoria nel torneo di Umago, secondo titolo della sua carriera e del suo fin qui fantastico 2018, è stato battuto dal francese Gael Monfils in tre set, 6-4 3-6 6-4. Uno stop che non compromette, ovviamente, quanto di buono fatto la scorsa settimana, ma che un po’ di rammarico lo lascia, perché Cecchinato, numero 6 del seeding di un torneo di livello certamente più elevato rispetto a quello appena vinto (è un ATP 500), le chance per vincere le ha avute ma, a differenza del suo rivale, non le ha sfruttate.

La partita è stata infatti combattuta ed equilibrata, come testimonia anche il punteggio. Sono stati i dettagli a fare la differenza. Monfils è stato il primo dei due a rompere gli indugi e la parità, sfruttando le uniche chance concesse da Cecchinato (0-40 sul suo servizio) in un primo set in cui non si è praticamente mai giocato ai vantaggi. Il break valso il primo parziale ha complicato le cose per il giocatore siciliano, specie quando a inizio secondo set il suo avversario gli ha tolto nuovamente la battuta.

Per Cecchinato non è stato facile, perché Monfils è stato praticamente perfetto nei suoi turni di battuta, mantenendo il 95% di punti vinti con la prima nel match. Una striscia durata fino alla metà del secondo set (quando la percentuale del francese è “calata” al 90%), dove il copione si è capovolto ed è stato Marco a sfruttare quel poco che ha concesso il suo rivale, breakkandolo per due volte consecutive nel sesto e nell’ottavo gioco e portando la contesa al terzo set.

Il match è diventato così una lotta in cui Marco sembrava poter avere la meglio. L’occasione di fare il break è arrivata nel settimo gioco, ma Monfils è stato bravo a difendersi. Ma come detto è stata una partita di dettagli: nel terzo set Cecchinato ha concesso solo due punti nei primi quattro turni di battuta; il quinto, sul 5-4 Monfils, è stato però fatale perché il francese è volato sullo 0-40 prima di chiudere in un’ora e quaranta di gioco.













Foto: Claudio Bosco / Livephotosport.it