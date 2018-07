MotoGP, GP Germania 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 13 luglio si disputano le prove libere del GP di Germania 2018, tappa del Motomondiale. Al Sachsering ci aspetta una giornata importante per l’intero weekend, le sessioni a disposizione dei piloti per testare le moto e per trovare il giusto feeling con il tracciato ci diranno chi sono i favoriti per la vittoria sull’ostico circuito in cui Marc Marquez ha sempre fatto la differenza. Il Campione del Mondo ha vinto nelle ultime otto stagioni e sembra imbattibile, vuole porre nuovamente il suo sigillo per allungare definitivamente in classifica generale e ipotecare il titolo iridato.

La Honda ha sempre trovato un buon feeling con questa pista a differenza della Yamaha che ha spesso faticato. Valentino Rossi vuole provare a invertire la rotta e a confermare l’ottima prestazione di Assen dove però la sua moto si adattava meglio: il Dottore dovrà lavorare tanto durante queste prove libere per trovare il giusto set-up in vista di qualifiche e gara. Attenzione anche ad Andrea Dovizioso desideroso di riscatto e a Dani Pedrosa che ha annunciato il suo addio alle corse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 13 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3 – Prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP – Prove libere 1

10.55-11.40 Moto2 – Prove libere 1

13.10-13.50 Moto3 – Prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP – Prove libere 2

15.05-15.50 Moto2 – Prove libere 2

GP GERMANIA 2018: COME GUARDARE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Germania 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













