LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Valentino Rossi deve rispondere a Marquez

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista al Sachsenring dopo i 45 minuti della mattina in cui Andrea Iannone ha siglato il miglior tempo davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi. Il Dottore è sembrato in grande forma alle spalle del grande favorito della vigilia, si attende invece un riscatto da parte di Andrea Dovizioso.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.05. Buon divertimento a tutti.

Cronaca prove libere 1













13.48 È una buona FP1 per Valentino Rossi, in scia a Marquez. Per la Yamaha questo è un circuito particolare, poco adatto alle caratteristiche della M1: l’ultima vittoria risale infatti al 2009

13.45 Si riparte dopo le prime prove libere, che hanno visto Iannone firmare il miglior tempo davanti a Marc Marquez, indubbio favorito su un circuito su cui vince dal 2010

ore 13.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di MotoGP!

