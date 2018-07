MotoGP, GP Germania 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo

Oggi domenica 15 luglio si disputa il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si corre sul circuito del Sachsenring, forse per l’ultima volta: la gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, i piloti vogliono chiudere al meglio la prima parte di stagione e godersi al meglio le vacanze prima di rilanciarsi verso la seconda parte dell’anno. Tutti vogliono salire sul podio e provare a vincere la corsa ma su questo tracciato bisogna sempre fare i conti con Marc Marquez che ovviamente è il grande favorito della vigilia.

Il Campione del Mondo ha vinto le ultime otto gare su questo circuito, scatterà in pole position e non vuole interrompere la sua striscia trionfale anche perché desidera allungare in classifica generale e ammazzare il Mondiale. Il pilota della Honda è però chiamato a una bella battaglia con le Ducati che hanno risposto presente su questa pista e in qualifica sono andate ben oltre le più rosee aspettative: le Rosse hanno un buon passo gara e possono puntare in alto soprattutto con Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci ma anche Andrea Dovizioso ha le carte in regola per provare a fare saltare il banco. Come sempre ci si attende una magia da Valentino Rossi anche se purtroppo ha delle difficoltà con la sua Yamaha, bisogna tenere d’occhio anche Andrea Iannone che nelle prove libere si è sempre espresso nel migliore dei modi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, in differita tv su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP GERMANIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.

Differita tv, gratis e in chiaro su TV8 delle gare delle tre classi i seguenti orari: ore 19.00 per la Moto3, ore 20.20 per la Moto2, ore 21.30 per la MotoGP.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Prevista la replica della gara della MotoGP su Sky Sport MotoGP alle ore 17.00 e alle ore 23.00.













FOTOCATTAGNI