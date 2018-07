Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 15 luglio si gioca la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Francia e Croazia si sfideranno allo Stadio Luzhniki di Mosca nella partita più importante e attesa, quella che mette in palio il trofeo più prestigioso e ambito: ci aspettiamo un atto conclusivo particolarmente scoppiettante e avvincente in cui può succedere di tutto anche se i transalpini saranno i grandi favoriti della vigilia. Due Nazioni si stringono attorno ai propri beniamini con la speranza di poter vivere una notte indimenticabile e di entrare nella leggenda.

Gli uomini di Didier Deschamps inseguono il secondo sigillo della storia dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo nella bolgia di Parigi nel 1998 quando il capitano era proprio l’attuale CT dei transalpini. I ragazzi di Dilic sono la grande rivelazione del torneo, nessuno aspettava di vederli a questo punto della manifestazione e invece sono riusciti a fare la differenza volando in Finale per la prima volta nella storia. I Galletti hanno sconfitto Argentina e Uruguay prima di battere il Belgio sempre nei 90 minuti regolamentari mentre i balcanici sono dovuti ricorrere ai calci di rigore per avere la meglio su Danimarca e Russia prima di sconfiggere l’Inghilterra nei supplementari.

Da una parte i tanti giovani come Mbappé, Griezmann, Pogba mentre dall’altra l’esperienza e la tenacia di uomini del calibro di Mandzukic, Perisic, Modric. Di seguito il calendario, la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci Shutterstock