LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: warm-up. Aggiornamenti in tempo reale, Valentino Rossi cerca il set-up per la gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring è caccia aperta a Marc Marquez, autore della pole position e grande favorito per la vittoria della gara domenicale. Nel corso di quest'ultimo turno di prove si decideranno gli ultimi assetti in vista della gara che scatterà alle 14.00.

La Honda di Marc, come detto, sarà l’osservata speciale. La nona pole su questo circuito dell’iberico non è cosa da poco al pari del coraggio dimostrato nell’ultimo tentativo di ieri, nel quale il 93 ancora una volta ha fatto vedere di cosa è capace. Tuttavia, alle spalle dell’iberico le Ducati possono fare molto bene. Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo si sono fermati a pochi centesimi dall’asso di Cervera e quindi potrebbero essere per la partita.

In lizza per il podio proveranno ad esserci anche Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che, quinto e sesto, punteranno al meglio che possono. Il ducatista ieri non è riuscito a sfruttare lo pneumatico morbido a dovere mentre Valentino ha problemi con la gestione delle gomme in prospettiva gara. Per lui il warm-up sarà importante anche per questo.

Si comincia alle 9.40, poi il semaforo verde della gara sarà alle 14.00.

10.04: 1’21″744 per Valentino Rossi che con una coppia di medium/soft ha ottenuto un buon riscontro.

10.02: 1’21″230 per la KTM di Pol Espargaro che si porta in vetta alla graduatoria con 167 millesimi di vantaggio su Marquez.

10.00: 1’21″577 per Valentino Rossi che si porta in quinta posizione a 180 millesimi da Marquez mentre Dovizioso è ottavo a 345 millesimi dal leader.

9.58: 1’21″397 per Marquez che suona la campana, tanto per far capire che c’è.

9.55: Marquez con la soft al posteriore, una scelta inedita per lo spagnolo, solitamente abituato a usare la hard.

9.54: Si torna in pista!

9.53: La pit-lane sarà riaperta alle 9.54.

9.50: I commissari di gara stanno sistemando gli air-fence. A breve si riprenderà.

9.49: Brutto highside di Alex Espargaro che è finito contro le protezioni. Sofferente ma sulle sue gambe il pilota spagnolo e turno sospeso.

Red flag 🚩 Session stopped to redeploy air fence after @AleixEspargaro crash. Updates to follow pic.twitter.com/i6lRVhjdWG — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

9.48: BANDIERA ROSSA!!!

9.47: Andrea Dovizioso si porta in quinta piazza a 196 millesimi.

9.46: Espargaro, con l’Aprilia, si porta davanti a tutti: 1’21″546 per lo spagolo a precedere Iannone di 46 millesimi e di 54 Lorenzo. La pista si sta gommando e tanti caschi rossi.

9.45: Pol Espargaro con la KTM si porta a 28 millesimi da Lorenzo. Rossi è quinto a 480 millesimi da Lorenzo sulla Yamaha.

9.44: 1’21″776 per la Ducati di Lorenzo che si conferma molto veloce, precedendo di 368 millesimi Marquez (hard/soft).

9.42: 1’21″918 per Lorenzo che è il primo ad ottenere un tempo in sella alla Ducati con una soft sull’anteriore ed una media sul posteriore.

9.40: SI COMINCIA CON IL WARM-UP!!!

9.36: La domanda che si pongono tutti è la seguente: riuscirà Marc Marquez a suonare la nona sinfonia?

9.34: Rossi si aspetta di trovare la quadra, specie nel t4 dove ieri la Yamaha aveva grandi problemi in accelerazione.

9.32: Tra 8′ scatterà il turno e le temperature in Germania sono elevate: 20°C in aria e quasi 30 sull’asfalto.

9.31: Si prospetta, dunque, una gara molto interessante ed il warm-up sarà decisivo per andare a definire gli ultimi assetti.

9.26: E poi Valentino Rossi. Il “Dottore” ha ottenuto un sesto tempo che gli ha consentito di respirare dopo i tanti problemi del venerdì. La Yamaha denuncia sempre tanti problemi in accelerazione, specie in uscita dall’ultima curva. Gli aggiornamenti dal punto di vista dell’elettronica, stando a quel che dice il campione di Tavullia, non sono sufficienti per tenere il passo di Honda e Ducati. La gara del 46 dipenderà, in questo senso, anche dal livello di grip che offrirà l’asfalto tedesco. La M1 potrebbe risentire del caldo previsto sulla pista e costringere Rossi ad una gara conservativa.

9.23: Le Ducati proveranno a contrastarlo. Contrariamente alla tradizione, la GP18 va forte al Sachsenring, consentendo ai propri alfieri di esprimere grande velocità. Ieri Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo si sono fermati a pochi centesimi e quindi possono candidarsi ad un ruolo di protagonisti.

9.20: Oggi è il grande giorno. Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, animerà la scena e sancirà il giro di boa del campionato della classe regina. Lungo il toboga tedesco Marc Marquez è pronto suonare la sua nona sinfonia (nona vittoria consecutiva in terra tedesca). Lo spagnolo, autore della pole position ieri, ha dato un’altra dimostrazione delle sue eccezionali qualità, esaltate da questo tracciato. Un circuito “sinistrorso”, con 10 curve a sinistra delle 13 presenti, su cui l’asso di Cervera sembra trovarsi a meraviglia.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP.

