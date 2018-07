LIVE MotoGP, GP Germania 2018 in DIRETTA: la gara in tempo reale. Tutti contro Marquez, Valentino Rossi da podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si preannuncia grande battaglia per la vittoria, la gara sarà vibrante e palpitante, le emozioni non mancheranno anche se non sarà facile replicare lo show visto due settimane fa ad Assen. Sul tracciato tedesco c’è come sempre un grande favorito della vigilia ed è Marc Marquez: il Campione del Mondo ha vinto le ultime otto corse che ha disputato su questo catino, scatterà dalla pole position e nessuno sembra poterlo fermare ma come sempre le insidie sono dietro l’angolo e tutto può succedere.

Lo spagnolo va a caccia del nono sigillo su questa pista e punta ad allungare in classifica generale per allungare le mani verso il titolo iridato ma questa volta la missione potrebbe essere più complicata del previsto visto che le Ducati sembrano essere davvero molto performanti. Per quanto visto tra prove libere e qualifiche, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo possono provare a contrastare il pilota della Honda ma attenzione anche alla voglia di riscatto di Andrea Dovizioso che è lì in zona. Tutti si aspettano l’ennesima magia di Valentino Rossi, il Dottore però fatica con la sua Yamaha e deve inventarsi davvero un colpo da maestro se vuole regalarsi un podio davvero molto completo. Da non sottovalutare Andrea Iannone.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza













13.57 Sale la febbre sulla griglia di partenza, tre minuti al semaforo verde…

13.55 Le bellezze non mancano… Cinque minuti alla partenza.

13.53 Tutti temono l’usura delle gomme, soprattutto nella seconda parte di gara: il fantasma del post quindicesimo giro (sui trenta in programma) aleggia nel paddock…

13.52 Ricordiamo la griglia di partenza. Marc Marquez in pole position davanti alle Ducati di Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo. Andrea Dovizioso quinto a sandwich tra le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Andrea Iannone ottavo anticipato da Cal Crutchlow.

13.50 Dieci minuti all’inizio della gara.

13.48 Andrea Dovizioso parte invece in quinta piazza. Il forlivese è chiamato a un pronto riscatto dopo un periodo molto difficile, le Ducati sono performanti su questo tracciato e lui dovrà rialzare la testa.

13.44 Tutti si aspettano una grande magia da parte di Valentino Rossi. Il Dottore scatterà in sesta posizione e proverà a lottare per il podio nonostante le difficoltà della sua Yamaha.

13.40 Venti minuti all’inizio della gara.

13.38 Si preannuncia una gara davvero estenuante per i piloti: 30 giri in questo catino sono tantissimi.

The #GermanGP is the one with the highest number of laps on the whole calendar, with a total of 30.#MotoGP pic.twitter.com/fG67OLQBH5 — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) July 15, 2018

13.36 Le Ducati sembrano essere l’avversario più temibile di Marquez per quanto si è visto tra prove libere e qualifiche. Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo possono sulla carta insidiare il Campione del Mondo ma servirà comunque un’impresa: le Rosse vogliono chiudere al meglio la prima parte di stagione.

13.33 Marc Marquez scatterà dalla pole position ed è il grande favorito per la vittoria. Il Campione del Mondo si è imposto per 8 volte consecutive su questo circuito (5 in MotoGP, 2 nella cilindrata di mezzo, 1 in quella più bassa) e vuole trionfare ancora per allungare in classifica generale.

13.30 Trenta minuti alla partenza della gara.

13.27 Cresce l’attesa nel paddock, la premiazione della Moto2 si è conclusa e ora si preparano i big della MotoGP, pronti a dare spettacolo.

13.24 La scelta della mescola da adottare condizionerà indubbiamente la corsa. Media, hard o soft? Vedremo quali saranno le scelte.

13.21 Giornata caldissima al Sachsenring, le temperature elevate condizioneranno sicuramente la gara,soprattutto per quanto riguarda gli pneumatici.

13.18 Siamo praticamente a metà della stagione, dopo questa gara il Circus andrà in vacanza e tornerà come sempre a Brno in pieno agosto. Tutti vogliono andare in ferie con il morale a mille.

13.15 Quarantacinque minuti all’inizio della gara.

13.14 Joan Mir ha vinto la gara della Moto2 davanti a Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Speriamo che anche il Dottore riesca a tirare fuori una magia…

13.12 Questo circuito stretta in particolar modo la spalla destra degli pneumatici, è un fattore da tenere sempre in considerazione.

13.10 Prima del pokerissimo di Marquez, tre vittorie consecutive di Dani Pedrosa che ha annunciato il suo ritiro alle corse alla vigilia di questo weekend. Valentino Rossi ha invece vinto per quattro volte nella classe regina: 2002, 2005, 2006, 2009.

13.08 Marquez sembra letteralmente imbattibile su questo tracciato. Ha vinto le ultime cinque edizioni in MotoGP, ma prima anche due sigilli in Moto2 e uno in Moto3. Imbattuto da quando corre con le due ruote sul tracciato tedesco.

13.05 Sono in programma ben 30 giri per un totale di 110,130 chilometri. Si gareggia sul circuito più breve, è lungo appena 3671 metri.

13.02 La gara scatterà alle ore 14.00 sul circuito del Sachsenring che potrebbe essere alla sua ultima apparizione nel Motomondiale.

13.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP.

