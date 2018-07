Max Verstappen, GP Gran Bretagna 2018: “Silverstone non ci favorisce, ma siamo pronti a dare battaglia”

Max Verstappen tocca numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2018 (clicca qui per programma e tv). L’olandese ha iniziato il suo pomeriggio, tornando con la mente a quanto successo nello scorso weekend. “Al Red Bull Ring ho centrato una vittoria attesa solamente in parte, ma davvero splendida da cogliere, soprattutto dopo le difficoltà nelle quali eravamo incappati nelle giornate di venerdì e sabato. In gara, invece, ho capito subito di avere a disposizione un bilanciamento migliore e potevo spingere anche nelle curve più veloci dove nei giorni precedente soffrivamo. Ovviamente i problemi della Mercedes di Valtteri Bottas mi hanno favorito, come la Vitual Safety Car che ci ha permesso di effettuare un pit stop anticipato. Da quel momento in avanti ho gestito le gomme alla grande e ho tenuto duro alla rimonta delle Ferrari”.

Quarto successo in carriera per il ventenne della Red Bull che, tuttavia, ha vissuto il trionfo austriaco in maniera diversa rispetto ai precedenti. “Vincere è sempre bello ed ogni vittoria è splendida. Quella in Austria, però, è migliore delle altre perchè inattesa. Quando si ottiene un successo dove non te lo aspettavi, sicuramente, ti regala una emozione maggiore”.

Dopo aver “espugnato” il Red Bull Ring e un filotto di risultati di spessore, è tempo di provare a mettere in classifica Ferrari, Red Bull e Mercedes. “Arrivo da tre podi consecutivi ma non è semplice fare gerarchie precise sulle tre scuderie migliori. Credo che dipenda dalla pista. Se sono presenti pochi rettilinei, per esempio, siamo i migliori a livello di telaio, ma se ci sono molti tratti veloci facciamo fatica”.

Sembra proprio la descrizione di Silverstone, tracciato nel quale la velocità la fa da padrone. “La pista non ha tantissimi rettilinei, ma ha numerose curve veloci che, con le vetture attuali, si possono fare in pieno, per cui è come se fossero tali. Per questo motivo questo tracciato per noi potrebbe essere doloroso. Mi viene in mente una curva come la Copse, che ormai possiamo affrontare senza pensare al freno. Sulla carta non dovremmo essere super-competitivi, ma sono convinto che saremo lì vicino agli altri, pronti a dare battaglia”.

53 punti di ritardo in classifica generale nonostante dopo un ottimo momento per l’ex Toro Rosso. Il sogno del titolo, ad oggi, sembra rimanere tale.. “Senza un pacchetto per lottare in tutte le piste sarà impossibile. Mi viene in mente Monza per esempio.. Ritengo sia davvero complicato poter pensare così in grande“.

In questo fine settimana saranno di scena le gomme Hard, Media e Soft con meno battistrada. Si dice che siano perfette per la Mercedes, ma Verstappen sembra darci poco peso. “Non c’è tanta differenza, non so se siano ideali per loro, credo siano un grosso punto interrogativo, come succede sempre in ogni pista”.

