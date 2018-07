F1, GP Gran Bretagna 2018: prove libere. Programma, orari e tv

Da domani si comincia. Terzo ed ultimo GP del trittico estivo del Mondiale di Formula Uno 2018. Il Circus si dirige verso Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell’automobilismo (6-8 luglio). Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari.

Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend del Red Bull Ring, dove Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati costretti al ritiro. Un doppio “zero” molto pesante per il team di Brackley che ha visto la Rossa passare a condurre le due graduatorie, con Sebastian Vettel in testa a precedere Hamilton di un punto in quella dei piloti.

La Stella tre punte, però, si presenta ai nastri di partenza coi favori del pronostico, guardando a quanto accaduto l’anno scorso su questa pista ed anche all’uso dello pneumatico con spessore ridotto, sulla carta favorevole alla W09. Vedremo come reagirà il Cavallino Rampante in un momento dell’annata molto importante nel quale ogni punto sarà decisivo. Da non sottovalutare poi la Red Bull, vittoriosa a sorpresa nell’ultimo appuntamento austriaco con Max Verstappen.

Di seguito la programmazione delle prove libere del venerdì del GP di Gran Bretagna (6-8 luglio) curata in esclusiva da Sky Sport. Vi sarà, inoltre, la DIRETTA LIVE testuale di OASport di entrambi le sessioni. d

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 6 luglio

ore 9.35-10.20, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.10-17.40, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.05-18.35, GP3, Qualifiche, diretta

ore 21.15 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche













