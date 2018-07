Tour de France 2018, undicesima tappa Albertville-La Rosière Espace San Bernardo: imboscate dietro l’angolo sulle Alpi

Oggi si svolgerà un altro grande tappone alpino al Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, presenta un percorso duro con quattro salite in successione che potranno davvero far esplodere la corsa e ribaltare la classifica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti dell’undicesima tappa del Tour de France.

Percorso

La prima parte è l’unica facile, con un tratto in falsopiano di 11 km fino allo sprint intermedio di Villard-Sur-Doron. Da qui inizia la scalata a Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%), GPM di Hors Catégorie in cui ci sarà subito una notevole selezione in gruppo. Lunga discesa di quasi 20 km e poi si affronta un altro Hors Catégorie, il Col du Pré (12,6 km al 7,7%). Breve tratto per rifiatare prima di attaccare Cormet de Roselend (5,7 km al 6,5%). Altra discesa veloce per arrivare a Bourg-Saint-Maurice-Les-Arcs, dove inizierà la salita finale di La Rosière. Un’ascesa a gradoni di 17,6 km che presenta una pendenza media del 5,8%, ma nella parte centrale è molto dura con 5 km attorno al 9%, in cui chi avrà ancora energie a disposizione potrà fare la differenza e tentare l’azione in solitaria.

Favoriti

Oggi dovremmo vedere la prima grande sfida diretta tra i favoriti sulla salita finale. Il Team Sky potrebbe controllare di nuovo la corsa per Chris Froome, ma la Movistar con Alejandro Valverde, Mikel Landa e Nairo Quintana, cercherà di fare la differenza e scardinare la corazzata britannica. Anche il nostro Vincenzo Nibali, apparso sempre brillante fino ad ora, potrebbe sferrare il primo vero attacco. Attenzione poi a Romain Bardet e Daniel Martin, che dovranno recuperare terreno in classifica, oltre ad Adam Yates e Tom Dumoulin.

Altimetria

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Disegno a cura di Angelo Giacovazzo

CLICCA QUI PER IL NEGOZIO DI ANGELO GIACOVAZZO