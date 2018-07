Tour de France 2018, 14ma tappa Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende: frazione imprevedibile, finale temibile oltre il 10%

Si torna a salire al Tour de France 2018. Dopo una frazione calma, che ha visto il campione del mondo Peter Sagan imporsi in volata, un sabato davvero insidioso che presenta la quattordicesima tappa, da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della quattordicesima tappa del Tour de France.

Percorso

Partenza vallonata, ma abbastanza tranquilla, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Poi, dal chlilometro 80 (circa 100 dal traguardo) non si scherza più e non ci sarà un attimo di pausa. Primo GPM di giornata quello di quarta categoria Côte du Grand Chataignier, un piccolo antipasto di ciò che sarà successivamente. A 70 dall’arrivo si sale verso Col de la Croix de Berthel: seconda categoria, con 9 chilometri al 5%. Scollinamento, breve discesa e subito approccio a Col du Pont Sans Eau, di terza categoria, seguito da un altra collinetta non contrassegnata dal GPM. La parte più insidiosa però è sul finale: ancora discesa, prima di approcciare la Côte de la Croix Neuve, uno strappo durissimo di 3 chilometri al 10%, che anticipa di circa un chilometro il traguardo di Mande. Se dovesse esserci un’andatura alta negli ultimi 100 chilometri potrebbe venir fuori una corsa durissima, con tanti corridori isolati a sfidarsi sullo strappo conclusivo.

Altimetria

Favoriti

Ancora una volta gli uomini del Team Sky potrebbero fare la voce grossa: salita breve ma dura, ideale per la Maglia Gialla Geraint Thomas e per Chris Froome. Pronti alle loro spalle ovviamente i soliti Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Romain Bardet (AG2R), con il transalpino che proverà a giocarsi le sue chance anche in chiave successo di tappa. Un gradino dietro Primoz Roglic: il capitano della LottoNL Jumbo potrebbe patire queste pendenze. Ascesa che potrebbe far rinascere il trio delle meraviglie della Movistar: Nairo Quintana non sembra essere al top, Mikel Landa è ancora in corsa, Alejandro Valverde potrebbe giocarsi il successo parziale.













