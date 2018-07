Tour de France 2018, la tappa di oggi: La Baule-Sarzeau. Orario, altimetria e come vederla in tv

Oggi (martedì 10 luglio) si svolgerà la quarta tappa del Tour de France 2018, 195 km da La Baule a Sarzeau. La Grande Boucle si sposta in Bretagna e dopo la cronometro a squadre, torneranno protagonisti i velocisti. Il percorso odierno presenta infatti alcuni saliscendi nella parte centrale, tra cui il GPM de la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, ma il finale è completamente piatto e adatto quindi ad uno sprint di gruppo. Assisteremo ad una nuova sfida tra le ruote veloci con Peter Sagan, Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Arnaud Démare e il nostro Sonny Colbrelli pronti a giocarsi la vittoria.

La partenza da La Baule è fissata alle 13:05, mentre l’arrivo a Sarzeau è previsto tra le 17.40 e le 18.00, in base alla media oraria. La quarta tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Quarta tappa Tour De France 2018

Martedì 10 luglio

La Baule- Sarzeau 195 km

Partenza: 13:05

Arrivo previsto: 17.40-18.00 circa

